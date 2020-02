Zeta Bosio y Charly Alberti en la previa de la gira Gracias Totales - Soda Stereo Crédito: Rodrigo Alonso

Sebastián Ramos 27 de febrero de 2020 • 11:16

'Tuvimos que ponernos a punto. Ensayamos todos los días para no perder el ritmo. Pensá que primero hubo que ablandar los músculos. Incluso ahora vamos de menos a más. Yo no puedo empezar con un tema como 'Persiana americana', que me exige mucho", admite Charly Alberti por estos días de ensayos con vistas a la gira Gracias Totales-Soda Stereo, que los llevará durante las próximas semanas por toda América. En julio pasado, el baterista se juntó en su estudio con Zeta Bosio para corroborar si estarían a la altura de una nueva vuelta Stereo. Cuando vieron que la química seguía allí, llamaron a Richard Coleman para que se sumara en la guitarra y, días después, Fabián Quintiero llegó con sus teclados. "Estábamos cómodos hasta que apareció el Zorrito con todos sus chiches", bromean. "Richard empezó a trabajar, como es él, super obsesivo, pero feliz y con mucho respeto. Con él hicimos muchos shows juntos desde la primera época", recuerda Zeta. "Gustavo, en vivo, hacía una síntesis de las tres guitarras que había grabado en el estudio. Ahora las dividimos entre Roly (Ureta), Richard y Simón (Bosio, hijo de Zeta). Aunque también dejamos algunos solos increíbles de Gustavo. Él toca con nosotros en varios momentos", adelanta Alberti.

Charly Alberti y Zeta Bosio en uno de los ensayos para la gira Gracias Totales Crédito: Rodrigo Alonso