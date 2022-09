Ranking semanal: la persistencia de Harry Styles en el podio de los charts

escuchar

Persevera y triunfarás. A veces, el éxito no es qué tan alto llegues sino cuando tiempo te puedas mantener. Pasaba cuando se analizaba la carrera de un artista y su proyección a largo plazo. Hoy, que todo es un poco más efímero, sucede con el tiempo que una canción puede estar sonando de manera “global”. “As It Was” es un tema de la última producción discográfica de Harry Styles , Harry’s House (2022). La canción fue escrita por el cantante junto a sus productores Thomas Hull y Tyler Johnson. Lleva 24 semanas en los primeros puestos del Hot 100 de Billboard de los Estados Unidos. Lidera ese ranking desde hace 14 semanas y luego de haber llegado a la cima del Chart Gobal de Spotify , cuando se estrenó, en abril, se mantuvo en el podio y, a más de cinco meses, es el segundo tema más escuchado de la semana.

“As It was” es una canción que tranquilamente podría haber sido de la factoría Coldplay. Es un tema rápido, con una rítmica muy acentuada, con melodía pegadiza. Tiene todos los ingredientes para prenderse al oído y no despegarse con facilidad. Y claro que no resulta fácil si lleva tantos meses en el top 10 de los principales ranking. La letra es algo melancólica. Refiere a momentos que quedaron atrás y que está claro que no volverán. Como detalle, al principio del tema se escucha la voz de la ahijada de Styles, tomada de un mensaje de celular. Es apenas un saludo. Lo medular de la canción no pasa directamente por ahí sino por la idea de la pérdida.

El video es muy coreográfico, contemporáneo. No se ciñe a las formas tradicionales de los clips bailados, con un artista protagonista y un coro de bailarines detrás que repite sus pasos. Si bien no es de lo más original, sale de lo habitual que se produce en estos tiempos.

Styles es un cantante, compositor y actor de 28 años. Comenzó su carrera en 2010 como integrante de la boy band One Direction, con la que participó en el programa The X Factor y quedó en tercer lugar. Luego de que la banda decidiera tomarse un descanso por tiempo indefinido, a mediados de la década pasada Harry comenzó una carrera solista que tuvo su debut discográfico con el álbum que llevó su nombre, en 2017. Dos años después lanzó Fine Line y en marzo de este año estrenó Harry’s House, con trece tracks, que tiene a “As It Was” como su gran caballito de batalla. Por otro lado, Styles sigue en la pantalla gracias al estreno de No te preocupes, cariño, la segunda película de Olivia Wilde, que este astro de la industria pop coprotagoniza con Florence Pugh.

En los charts. Mientras tanto, en Hispanoamérica son otros los números que mandan. Este es el ranking de la última semana de Spotify en España y de algunos países latinoamericanos.

Argentina

1.- “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52″ - Bizarrap, Quevedo

2.- “Despechá” - Rosalía

3.- “La bachata” - Manuel Turizo

4.- “Traductor” - Tiago PZK, Myke Towers

5.-"Te felicito" - Shakira, Rauw Alejandro

6.- "Bailé con mi ex" - Becky G

7.- "N5′' - Lali

8.- "La loto" - TINI, Becky G y Anitta

9.- "Late Night Talking"- Harry Styles

10.- "Noche de novela" - Ed Sheeran, Paulo Londra

(Fuente: Los 40 Principales)

Chile

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "Despechá" - Rosalía

3.- "La bachata" - Manuel Turizo

4.- "Marisola" - Cris Mj, Standly

5.- "As It Was" - Harry Styles

6.- "Ultra solo" - Polimá Westcoast, Pailita, Feid, Pailita, Paloma Mami

7.- "La terapia" - Young Cister

8.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny, Bomba Estéreo

9.- "Panamera" - Standly

10.- "About Damn Time" - Lizzo

(Fuente: Los 40 Principales)

Colombia

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "Feliz cumpleaños Ferxxo" - Feid

3.- "Despechá" - Rosalía

4.- "Gatúbela" - Karol G, Maldy

5.- "La bachata" - Manuel Turizo

6.- "Me porto bonito" - Bad Bunny, Chencho Corleone

7.- "Ferxxo 100′' - Feid

8.- "As It Was" - Harry Styles

9.- "When You’re Gone" - Shawn Mendes

10.- “¿Cómo dormiste?” - Rels B

(Fuente: Los 40 Principales)

España

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "Despechá" - Rosalía

3.- "Don’t You Worry" - Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta

4.- "Las 12′' - Ana Mena, Belinda

5.- "Dile a los demás" - Dani Fernández

6.- "As It Was" - Harry Styles

7.- "Mariposas" - Aitana, Sangiovanni

8.- "Te felicito" - Shakira, Rauw Alejandro

9.- "Quieres" - Aitana, Emilia, PtaZeta

10.- "I ain’t worried" - OneRepublic

(Fuente: Los 40 Principales)

México

1.- "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52′' - Bizarrap, Quevedo

2.- "La bachata" - Manuel Turizo

3.- "Despechá" - Rosalía

4.- "Ojos marrones" - Lasso, Sebastián Yatra

5.- "TV" - Sebastián Yatra

6.- "I’m good (Blue)" - Bebe Rexha, David Guetta

7.- "XT4S1S" - Danna Paola

8.- "Late Night Talking" - Harry Styles

9.- "Ojitos lindos" - Bad Bunny, Bomba Estéreo

10.- “Hold me closer” - Britney Spears, Elton John