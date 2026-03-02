Cuándo y a qué hora se estrena el documental de Harry Styles en Netflix

Los seguidores de Harry Styles tendrán una oportunidad única para disfrutar de la primera presentación en vivo de su nuevo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. El concierto, que fue grabado en el Co-op Live de Manchester, Inglaterra, podrá verse en Netflix a partir del domingo 8 de marzo a las 16, hora de Argentina. Esta disponibilidad permitirá a los fans experimentar el show completo “para revivirlo una y otra vez desde casa”, aseguraron desde la plataforma de streaming.

El nuevo trabajo discográfico del cantante británico se lanza oficialmente el viernes 6 de marzo, mismo día en que Styles realizará esta actuación especial en Manchester. El show es producido por Fulwell Entertainment y promete ser una experiencia fiel al estilo innovador que caracteriza la carrera del artista en la última década.

Harry Styles es uno de los artistas más convocantes en la actualidad (Foto: Netflix)

Su nuevo álbum fue descrito como “un trabajo profundamente personal” y llega casi cuatro años después de su aclamado Harry’s House, ganador del Grammy a Álbum del Año en 2023. Con este nuevo material, Styles empuja nuevamente los límites creativos y desafía las expectativas.

Harry Styles consolidó su posición como una de las figuras más influyentes de la cultura contemporánea y, recientemente, tuvo una participación destacada en los BRIT Awards 2026, donde presentó por primera vez en vivo su sencillo “Aperture" del mencionado nuevo álbum. La performance contó con decenas de bailarines, banda en vivo y un coro gospel, en un show enérgico con coreografía sincronizada que fue de lo más comentado de la gala de premiación.

Sus shows se transformaron en verdaderos eventos performáticos (Foto: X)

El tema “Aperture" fue señalado como la pieza que marca el tono de todo el álbum, destacándose por “su carácter experimental, audazmente aventurero, desbordante de originalidad”, aseguraron desde Netflix. Según sus allegados, la creación de esta obra musical encontró a Styles “libre y seguro para probar cualquier cosa”, y para ello trabajó una vez más junto a su histórico colaborador, Kid Harpoon. El nuevo material abre “nuevos caminos para un músico que se niega a repetirse”, explicaron desde su producción.

Harry viene de brillar en la apertura de los Brit Awards (Foto: Netflix)

Desde sus primeros álbumes como solista, Harry Styles (2017) y Fine Line (2019), editados por Columbia Records, el artista desafió los clichés con una composición sofisticada que lo consolidó como una voz independiente y muy reconocible en la industria actual. Su éxito global Harry’s House se transformó en un fenómeno cultural que rompió récords, ya que alcanzó el puesto número 1 en 28 países.

Su sencillo “As It Was" se convirtió en uno de los mayores éxitos de todos los tiempos y lideró el ranking de Billboard durante 15 semanas, un logro sin precedentes para un solista. Además, millones de videos de TikTok se hicieron con esa canción, lo que confirmó su alcance global en la audiencia.

Con Kiss All The Time. Disco, Occasionally, Harry Styles demuestra que todavía corre los límites de su trabajo y se consolida como “uno de los artistas más impredecibles y ambiciosos en el mundo de la música”, aseveraron desde la plataforma. La expectativa por el nuevo álbum es mayúscula, mientras los fans también anticipan su regreso a los escenarios este año con su gira mundial Together, Together.