Harry Styles habló a corazón abierto de Liam Payne: “Es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos”

El 16 de octubre del 2024 murió Liam Payne al caer desde un balcón de un hotel en Buenos Aires. Este hecho impactó a toda una generación que lo siguió durante su paso por One Direction y más tarde en su etapa de solista. Además del dolor en sus fans, también afectó por completo a quienes fueron sus compañeros de la banda juvenil, entre ellos Harry Styles, quien volvió a recordar recientemente qué significó para él la pérdida de su amigo.

Durante una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el artista se explayó más allá de su presente laboral y del lanzamiento del álbum Kiss All The Time. Disco, Occasionally; y tocó un tema que todavía lo abruma y le genera angustia: el fallecimiento de Payne.

Harry Styles en una entrevista antes del lanzamiento de su nuevo álbum

Según precisó The Guardian, el artista se refirió directamente a su excompañero de banda: “Es muy difícil perder a un amigo”. Y aclaró: “Es difícil perder a cualquier amigo, pero es muy difícil perder a un amigo que se parece tanto a vos en tantos aspectos. Creo que hubo un período cuando él falleció en el que realmente me costó reconocer lo extraño que es que la gente se apropie, de alguna manera, de parte de tu dolor”.

Harry Styles señaló que para él fue "muy difícil perder a un amigo" (Fuente: Apple Music)

Styles hizo hincapié en un detalle que caracterizaba la personalidad de Payne: “Vi a alguien con el corazón más bondadoso que sólo quería ser grande”. A su vez, reflexionó sobre el impacto que le causó la pérdida de su amigo, algo que lo llevó a replantearse muchas cosas: “Empecé a decirme ‘¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?’. Y creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo. Se trató de una persona muy especial y estoy muy triste”.

Cabe recordar que un día después de la muerte de Payne, Styles publicó en su cuenta de Instagram un texto de despedida que conmocionó a todos sus seguidores.

La desgarradora despedida que le hizo Harry Styles a Liam Payne en redes sociales (Foto/Instagram: @harrystyles)

“Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y fue un honor estar junto a él mientras lo hacía. Liam vivía a pleno, con el corazón en la mano, tenía una energía para la vida que era contagiosa. Fue cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre estarán entre los más preciados de mi vida. Te extrañaré siempre, mi querido amigo. Mi corazón se parte por Karen, Geoff, Nicola y Ruth (los padres y hermanos de Liam), su hijo Bear, y todos aquellos en todo el mundo que lo conocieron y lo amaron, como yo”, escribió en aquel momento.

Styles sobre Liam Payne: "Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos fallecidos es viviendo la vida al máximo" (Fuente: Apple Music)

Liam Payne ganó popularidad en el público adolescente hasta principios de 2016, cuando los integrantes de One Direction decidieron seguir caminos separados. A partir de allí, se orientó por el género musical R&B y logró ubicarse como solista en los primeros puestos de Reino Unido y Estados Unidos con canciones como “Strip that down”.

Qué se sabe del nuevo álbum de Harry Styles

El nuevo álbum de Harry Styles contendrá 12 canciones y tiene como productor ejecutivo a Kid Harpoon. El compositor y productor británico fue un colaborador cercano al cantante desde el comienzo de su carrera como solista, donde trabajó en todos sus álbumes desde el debut homónimo en 2017. Este es su primer proyecto desde el fallecimiento de Liam Payne.