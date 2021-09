Ricardo Montaner vuelve al Luna Park e invitó a participantes de La Voz Argentina a cantar con él

Luego de más de dos años de espera, el próximo 23 de abril, Ricardo Montaner volverá a brindar un concierto en la Argentina, en el Estadio Luna Park, y se propuso hacerlo “histórico”. Definido como Montaner Tour 2022 será un show con un recorrido por todas sus mejores canciones, aquellas que todos sus fans esperan y los nuevos temas incluidos en Fe, su último álbum de estudio, publicado este año. Las entradas ya está disponibles en Ticket Portal.

El hombre nacido en Avellaneda en 1957, que ostenta cuatro nacionalidades (argentina, venezolana, colombiana y dominicana) se hizo famoso como solista en las década del ochenta y del noventa. Lleva vendidos más de 25 millones de discos y puso los cimientos musicales para una familia que hoy tiene a varios de sus hijos (Evaluna, Mau y Ricky) en su mismo camino artístico. De hecho, Mau y Ricky actualmente comparten con su padre un lugar de privilegio dentro del programa televisivo de talentos La Voz Argentina.

Montaner junto a sus colegas del jurado de La Voz Argentina, incluidos sus hijos Mau y Ricky Telefé

“Creo que en este momento el público está deseoso de asistir de forma presencial a los conciertos -reflexionó Montaner a propósito de las nuevas aperturas y de su concierto en el Estadio Luna Park-. Ha sido un año duro, de pérdida en todos los sentidos de la palabra y es una buena ocasión para que la familia, los seres queridos, los amigos, nos unamos más. Ha sido un tiempo para reflexionar, evaluar las cosas de la vida, valorar lo que tenemos y creo que tanto el público como nosotros los artistas deseamos este encuentro presencial. A mi me pegó duro la pandemia, además de todos los momentos difíciles, en el sentido que desde que comencé estoy acostumbrado a girar en conciertos todo el tiempo, todo el año . Me sentí muy raro en casa, sin estar en un escenario cantando en vivo. Los conciertos virtuales son increíbles, tienen un alcance inmensurable, fenomenales, pero nada es comparado al aplauso y la energía del público presencial”.

Montaner viene de participar en uno de los conciertos en streaming más importantes, que compartió junto a sus hijos y que fue visto por más de 1.000.000 de personas en todo el mundo. El clan familiar crece alumbrado por la carrera de Ricardo, que suma más de cuatro décadas de trayectoria musical.

Ricardo Montaner, el coach de La Voz Argentina quiere volver a cantar en shows presenciales

“No saben la emoción que siento de solo pensar en que estaré junto al público cara a cara. Máxime cuando se trata del Luna Park, un escenario que tiene una magia muy especial y al que considero mi casa. He vivido momentos muy hermosos en ese escenario. El calor del público es inigualable. Con todo y lo enorme que es, hay una intimidad con el público. Me emociona mucho solo pensar en este regreso. Será un volver a reencontrarnos con el público. Me hacía mucha falta encontrarme con todos allí. El artista sin el aplauso está incompleto. Durante mi carrera, el contacto con el público ha sido quizás la base y el secreto para una relación tan larga y fructífera. De mi parte, no faltarán las canciones que los fans han hecho éxitos y que si no canto, no me dejarían salir con vida del Luna. Habrán cosas muy espontáneas dentro del show, sorpresas que por serlo no puedo anunciar. Todo puede suceder”, dijo a la prensa al comunicar este especial evento. Quizás por la emoción que le causa esta vuelta Montaner reveló anoche una de esas sorpresas: tener a los semifinalistas de su equipo en La Voz... cantando con él en el show.

El autor de canciones de gran éxito, como “Me va a extrañar”, “Será”, “Tan enamorados”, “La cima del cielo”, “El poder de tu amor” y “Cachita”, celebra la vida sobre los escenarios siempre desde un sentido cristiano. “La fe nace desde lo involuntario, no es que uno dice ‘tengo la voluntad de tener fe’. La fe puede ingresar en uno de muchas formas: por haber conocido a alguien o porque uno comprueba en alguien algo parecido a un milagro -explicaba a LA NACION, durante una entrevista, el último año-. Cuando se es buena persona, uno se vincula con gente similar con la que se comparte la misma idea sobre el prójimo, con los mismos valores de convivencia y sobre los derechos del otro. Ahí aparece una empatía que rodea a todas las relaciones y esa empatía no es otra cosa que amor por el otro”.

LA NACION