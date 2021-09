Juana Viale ya definió sus invitados para pelear por el rating del sábado y el domingo

Después de cumplir con la cuarentena obligatoria tras su viaje a Francia, a donde acudió para acompañar a su hija quien se instalará en París para estudiar una carrera universitaria, Juana Viale retoma su lugar en la mesa más famosa de la televisión. Y lo hará con una gama de invitados acorde a la previa de las elecciones, sí la política será central al menos en el programa del sábado, La noche de Mirtha. Aunque el clásico duelo por el rating, esta vez, no será con Andy Kusnetzoff sino con Verónica Lozano, ya que ella reemplazará al conductor que acaba de ser padre por segunda vez. El domingo el envío será algo más distendido y contará con una entrevista especial de la nieta de la diva.

El sábado, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Guadalupe Vázquez y Alfredo Leuco se sentarán a charlar con Juana Viale . En tanto, el domingo, serán de la partida Florencio Randazzo, Osvaldo Bazán, Chechu Bonelli y L-Gante, quien por estos días es una figura muy convocada en la pantalla chica. Pero esto no será todo, ese mismo día pondrán en pantalla una nota exclusiva que hizo la nieta de Mirtha en París con uno de los futbolistas más importantes de la Selección Nacional y del Paris Saint-Germain, Ángel Di María.

Este domingo podrán ver la nota que Juana Viale @ViaJuani le realizó al jugador de la selección argentina, Ángel Di María👏🏻👏🏻👏🏻.

Durante su viaje a París, Juana tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de nuestros mejores jugadores.

¡No se la pierdan!👏🏻📺#JuanaConDiMaría pic.twitter.com/ZUz4nT0OOI — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) September 2, 2021

Si bien la vuelta de Mirtha, quien reemplazó a su nieta la semana pasada porque ella tenía que cumplir con su cuarentena, había ilusionado a los seguidores del ciclo que la acompañan desde hace más de cinco décadas, aún no está definido su regreso definitivo. A pesar del buen rating que tuvo la diva en la conducción de La noche de Mirtha el sábado pasado, lo cierto es que aún no se sabe cuándo volverá a cumplir con el ritual de ser la anfitriona de su mesaza con regularidad.

Hace algunas semanas, Legrand le había confesado a LA NACIÓN su deseo de volver a trabajar cuando los índices de contagios de la actual pandemia dieran un respiro y, con la llegada de la primavera, las condiciones del clima fueran más amigables. De todos modos, ante la necesidad de suplir a su nieta, la estrella adelantó sus planes, aunque sin continuidad. De hecho, este fin de semana, con Juana Viale nuevamente al frente de los ciclos, Mirtha mirará su propio programa desde su casa.

Por estas horas, Nacho Viale, nieto de la diva y productor del formato, evalúa cuál es la posibilidad concreta con respecto a la vuelta de su abuela a la actividad. Está descartado que Mirtha vaya a conducir los dos programas y aún no se sabe si retomará con una frecuencia de una vez por semana o de forma más espaciada. Según trascendió, una opción es que la diva, que en febrero próximo cumplirá 95 años, se acerque a grabar a los estudios de La Corte cada quince días o solo una vez por mes. Por ahora, todas son especulaciones sin certeza, mientras se acerca el trimestre final de la temporada 53 de los históricos programas.

L-Gante, por todos lados

El trap y L-Gante no paran de ganar terreno en la televisión. Semanas atrás el cantante había participado de ShowMatch, después estuvo con Kusnetzoff el sábado pasado y, hace apenas unos días, visitó a Eduardo Feinmann en su programa de LN+ y ahora será el turno de Juanita Viale de tenerlo en su mesa.

Los invitados de Vero Lozano

Kusnetzoff no conducirá este sábado su programa de Telefe, PH, Podemos Hablar porque se encuentra de licencia por paternidad. En su lugar estará Verónica Lozano, quien recibirá a Graciela Alfano, Analía Franchín, Rodrigo Lussich, Rodrigo Rodríguez (más conocido como Rodrigo Vagoneta) y a Gerardo Romano.

El domingo pasado al mediodía, Kusnetzoff había publicado un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para anunciar el nacimiento de su segundo hijo, León. El posteo estuvo dedicado a su bebé, que debió permanecer unos días en neonatología. “La vida son momentos. Y podés pasar del techo de felicidad a uno bien abajo. Llegar a la Neo por primera vez es duro, pero con los días empezás a valorar otras cosas”, escribió el conductor.

Juana Viale, en Francia

Juana Viale volvió de Europa semanas atrás, tras una escapada a Francia para acompañar a su hija Ámbar de Benedictis, quien se mudó a París para estudiar Artes Visuales. Tras pisar suelo argentino, la actriz y conductora estuvo aislada en un hotel cumpliendo con la cuarentena preventiva dispuesta para quienes regresan del exterior. Días después celebró el fin del aislamiento en ese lugar con una picante foto que publicó en sus redes sociales.

Cuando Mirtha Legrand volvió a conducir su programa La Noche de Mirtha (eltrece), aclaró que reemplazaba a Juana por su obligada ausencia tras el viaje. En un fragmento del programa la diva de los almuerzo charló a través de una videollamada con Viale y la actriz expresó sobre el aislamiento: “Estoy en un hotel hace tres días y me queda uno más, me aburro muchísimo”.

Después de una divertida charla sobre el viaje a la capital francesa, la legendaria conductora se dedicó a elogiar a su nieta: “Te quiero agradecer, Juanita, has sido prodigiosa; desde que comenzaste hasta que dejaste ahora por razones que todos conocen, ha habido una evolución que me emociona decírtelo, cuando decís ‘abuelita’ me derrito toda, sos un ser adorable”.

Lo cierto es que en los cuatro días que Viale estuvo aislada fue mucho más activa en las redes sociales y sorprendió a sus seguidores en más de una ocasión con sensuales postales.

LA NACION