Rita Ora: "Todo cambió con el coronavirus; el mundo entero se quedó detenido"

Rita Ora acaba de estrenar la canción "How To Be Lonely" y cuenta cómo pasa sus días en cuarentena; en noviembre vendrá a Lollapalooza Argentina

Corría el año 2015 y se estrenaba la irremediable versión cinematográfica de Cincuenta sombras de Grey , la primera parte de la trilogía basada en los libros de E. L. James que arrasaban con las ventas de los textos tan expansivamente que los números se disparaban, también, en los sex shops. Allí, en el film aparecía una chica de pelo cortito que componía un papel secundario, Mia Grey, la hermanita del galán sadomasoquista y perverso que protagonizaba la saga. Esa muchacha era interpretada por Rita Ora . Y, si la gran visibilidad de la artista se disputaba motivos como la pantalla grande versus sus canciones, ella misma se había ocupado de repartir su carrera en partes casi iguales. Lo mismo que su origen: doble.

Porque Rita Ora es tan actriz como cantante, y tan británica como kosovar . Nacida en Yugoslavia y mudada a Londres de pequeña, la mujer de 29 años también trabajó en films como Pokémon o Southpaw . En cuanto a su éxito en el universo de la música, después de la salida de disco Phoenix (2018) la pegó fuerte con su single "Let You Love Me". A la fecha, Rita vendió siete millones de singles y tuvo más de 1.000 millones de reproducciones en Spotify de sus cinco últimos sencillos guiados por una propuesta de R&B contemporáneo con toques de pop y soul.

Si bien Ora comenzó 2020 con todo (incluyendo la filmación de escenas para Twist y actuando como jurado en el reality The Masked Singer ), los tiempos de coronavirus frenaron el mundo, incluido el suyo. Y postergaron para noviembre su visita a la Argentina, para el Lollapalooza y para su sideshow .

Ahora mismo, se dispone a hablar con su acento británico e irresistible a raiz del lanzamiento del tema "How To Be Lonely", simple que funciona como adelanto del futuro disco que iniciará otra etapa en su carrera.

Pero, justamente, este aislamiento necesario permite otra mirada sobre una canción que habla, nada más y nada menos, que de cómo estar (o sentirnos) solos. "How To Be Lonely" fue compuesta por la cantante junto a Lewis Capaldi, que también toca la guitarra y hace coros en el tema.

-Sostuviste que te basaste en algunas épocas de tu vida para componer este tema. ¿En qué momentos?

-Honestamente es una canción que surgió de lo que me estaba pasando con mi separación. Definitivamente es una canción de ruptura. La primera vez que canté este track pensé: "bueno, debe haber otra gente en el mundo que debe sentir este tipo de soledad y piensa que es la única que se siente así´, pero te sorprenderías de saber cuánta gente siente lo mismo.

-En otro de tus mensajes públicos hablaste de la fortaleza necesaria para estar sola y aconsejaste animarse a tomar las propias decisiones. ¿Fue difícil para vos hacerlo para sentirte auténtica?

-Sí, creo que al crecer uno va dudando, no sabés si está bien lo que hacés. Y tampoco sabés, si cometés un error, si te van a perdonar y todo ese bla, bla, bla. Yo aprendí a aceptar la manera en que tomo mis decisiones. Y cómo bancar esas decisiones. Eso es muy importante. Y disfruto siendo yo misma al hacer lo que amo. Tengo el mejor trabajo del mundo

-¿Pero qué serías si no te dedicaras a esto?

-Uh, no sé. Pero amo a los animales. Así que probablemente haría algo ligado a ellos. Me gustan las granjas, me encanta estar en el campo.

-¿Cómo incorporaste los elementos que van guiando el video y qué representan, por ejemplo, la máscara, los huevos, la flecha, el esqueleto, el oso o la idea de bañarte en oro?

-El video en general se refiere a metáforas de cómo estar sola. Por ejemplo, la máscara representa quitarse la capa que tenés como persona y empezar de nuevo. Caminar sobre cáscaras de huevo es, en una relación, no saber qué está bien o qué está mal, y la flecha en el pecho simboliza mi corazón roto. Que aparezca un esqueleto se traduce en que no hay nadie ahí y que me estoy amando a mí misma mientras bailo sola. Y lo último, el oso, sugiere un sentido de seguridad. Y bañarse en oro es como volver a nacer. Luego, los ovnis nos llevan al momento de empoderamiento. Lo que quiero decir es que hay siempre un superhéroe secreto en todos nosotros. Por eso somos sobrevivientes. Somos realmente fuertes y quería mostrar eso en el video.

-¿Qué dirías ahora? ¿Qué aconsejarías para no sentirse solo en cuarentena?

- Podés leer muchísimo. O pintar. Estuve pintando a lo loco. También estuve muchas canciones en mi laptop. Y aprendí nuevas maneras de grabar mi voz.

-¿Qué cambió para vos en tiempos de Covid-19?

-Honestamente pienso que todo cambió con el Covid-19. Es decir, el mundo entero se quedó detenido. Es un momento muy extraño. Y me solidarizo mucho con la gente que está trabajando, como mi mamá, que es psiquiatra. Hay que ser considerados con todos ellos. Estamos viviendo un tiempo aterrador.

-¿Qué papel tienen las redes sociales en este momento tan particular?

-Ahora especialmente con el Covid-19 se convirtieron en algo tan importante... Dependemos de las redes para estar conectados.

-¿Y Qué pasa con los comentarios en las redes? ¿Cómo lidiás con los haters?

-Al principio miraba todos los comentarios. Y los crueles realmente me afectaban. Pero ahora tengo una especie de coraza y, para ser honesta, no me preocupa. Tenés que enfocarte en vos misma para obtener grandeza. Sos grande cuando vos te lo creés y estás enfocada en tu persona.

-¿Cuáles sentís que fueron tus mayores logros? Cantaste en el Vaticano (en la canonización de la Madre Teresa, de tu mismo origen), en la Casa Blanca, en los Oscar.

-Estar en el Vaticano donde se desarrolló ese evento con músicos increíbles y venir de Kosovo fue un halago, me sentí muy honrada, y lo voy a recordar por siempre. Sobre cantar en la Casa Blanca, lo que más me acuerdo es que todos se estaban divirtiendo mucho. La pasé genial. Estuve con la familia presidencial y me sentí una Obama esa noche. Fue alucinante. Y actuar en los Oscar también fue un faro en mi carrera. Con tantos famosos, ¡fue como cantar en uno de los salones de Madame Tussauds!

-Te descubrió Jay-Z. ¿Otro momento cumbre?

-Ser descubierta por Jay-Z fue otro de los highlights en mi vida. Para mí él es un ícono, un ídolo. Y que él se tomara el tiempo de ocuparse de mí fue una auténtica bendición.

-¿Solés volver a tu lugar de nacimiento?

-Sí, trato de volver a Kosovo lo más que puedo.

-¿Cómo te marcó tu origen?

-Mi origen me convirtió en la persona que soy hoy, porque mi familia fue muy fuerte y nos apoyamos mucho. Y en casa hablamos nuestro idioma natal. Soy muy familiera.

-¿Qué mensaje darías a la gente de Europa del Este hoy?

-Les diría que se protejan mucho entre ellos: cuídense unos a otros, y cuiden a las chicas, sobre todo.

-Además de Gwen Stefani y Beyoncé, a quienes solés nombrar como tus mayores influencias, ¿Qué otras artistas te marcaron?

-Por supuesto, para mí Gwen Stefani y No Doubt fueron mis grandes inspiraciones. Son tan divertidos, tienen tanta actitud y bellos temas, melódicamente, musicalmente. Y, por supuesto, una de mis ídolas es Beyoncé. ¿Otras músicas que influyeron en mí? Joni Mitchell, Madonna, Blondie, todas mujeres poderosas, para ser honesta. También Amy Winehouse.

-Te definís como una artista 360 grados. ¿Qué aspectos involucra esto?

-Yo siempre me vi como una entretenedora. Me encanta ser una artista diversa y 360. Me gusta la moda, hago ropa, trabajo en películas, creo música. En ese sentido me inspiran Cher o Jennifer Lopez, personas que idearon sus negocios, y pudieron sentir que tienen el control de su destino. Yo quiero ser también una inspiración para otras.

-Hiciste el tema "Girls" con Cardi B, Bebe Rexha y Charli XCX. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y cómo te afectaron las críticas de la comunidad LGBT sobre estereotipar las relaciones entre personas de un mismo sexo?

-Trabajar con ellas fue buenísimo. Mujeres empoderadas en una canción poderosa. Lo amé, era mi sueño hacer algo así. Creo que las mujeres pueden avanzar únicamente cuando se apoyan entre ellas públicamente. Tenemos que asegurarnos de que esto suceda, tenemos que ver a la gente unida. En cuanto a la comunidad LGBT, me brindó siempre su apoyo, realmente los amo. Y allí siempre tuve los mejores amigos del mundo. En el tema se trató de contar mi historia, nada más.

-¿Tenés planes para tu visita a la Argentina, que se producirá en noviembre para tocar en Lollapalooza y en tu sideshow?

-¡Va a ser justo para la fecha de mi cumpleaños número 30! Así que quizás paso de década en la Argentina. ¡Estén seguros de que vamos a pasar un momento genial!