Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor por la Legislatura porteña

El cantante británico Rod Stewart fue declarado este viernes Huésped de Honor por la Legislatura porteña. El acto se realizó en medio de los conciertos que viene dando en el Movistar Arena.

El astro del rock, de 80 años, llegó por la tarde al Salón Eva Perón para recibir esta distinción que había sido votada el 3 de julio pasado, por iniciativa del legislador Pablo Donati y el bloque Compromiso Liberal Republicano.

Rod Stewart en la Legislatura Porteña, con la 10 que lleva su nombre estampado

“En ninguna de las ciudades en las que he estado alrededor del mundo he recibido algo como esto. Es un enorme honor para mí”, aseguró el cantante. “Tenemos tres días de conciertos, este [por el de la noche del 24 de octubre] es el último. Y créanme que esto no algo que suelo decir: este es el mejor público que hemos tenido”. También se manifestó agradecido por el país que le dio al mundo los mejores futbolistas: Messi y Maradona.

El cantante Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura Porteña

Stewart llegó a principios de esta semana, en el marco de una gira que viene realizando por varios países de América, como Chile, Uruguay, Los Estados Unidos y México. Su actividad sobre los escenarios no cesa. Comenzó el año girando por Europa, luego cantó en varias ciudades de los Estados Unidos, incluso hizo ciclos de varios conciertos en Las Vegas. Durante este último mes gira por Sudamérica y luego del show de esta noche volverá a cruzar el Atlántico. Quizá se tome unos días de descanso, porque a finales de noviembre retoma el tour europeo en Alemania. Tiene todavía 24 conciertos agendados hasta julio de 2026. ¿Es cierto que se retira? Se especuló con la idea de que abandonaría los tours de largo aliento, por ese motivo, la de esta semana sería su última visita a la Argentina. Pero con Sir Stewart nunca se sabe.

Rod Stewart agradeció la distinción en la Legislatura Porteña

Sobre el escenario mantiene toda su energía y su vitalidad vocal, que suena magníficamente apoyada en los doce músicos que lo acompañan en sus actuaciones.

El hombre que ha vendido más de 250 millones de discos, podría colgar los guantes y dar por terminada su carrera, para disfrutar de la vida en tranquilidad; pero no tiene ningún deseo de hacerlo. “Sigo disfrutando de lo que hago. Me encanta”, declaró meses atrás en una entrevista exclusiva con la revista People. “Se me nota en la cara. Me gusta mucho lo mío, pero todo tiene que llegar a su fin. Estoy muy contento con mis logros hasta ahora”, afirmó.

Rod Stewart rockeando a los 80, en el Movistar Arena GABRIEL SOTELO

Al ser consultado sobre si le gustaría poder presentarse con su show en un evento grande como el Super Bowl o el mundial de fútbol, el británico admitió que no. “He actuado en Glastonbury, así que estoy contento”, explicó, refiriéndose a sus actuaciones en el famoso festival en 2002 y a principios de este año como ejemplo de show multitudinario.