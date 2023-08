escuchar

Mientras que todo transcurre de manera virtual y en redes sociales, The Rolling Stones se las ingeniaron para dar pistas sobre la salida de su nuevo álbum de una manera muy clásica . Claro que, al estar cada vez menos habituado a las formas tradicionales, varios días llevó descubrir de qué se trataba. Resulta que el legendario grupo publicó el jueves 17 de agosto un aviso en un periódico local de una empresa ficticia de vidrio, Hackney Diamonds. Conocido ya el título del disco, se esperan los anuncios formales en septiembre y el efectivo lanzamiento en los meses siguientes.

El equipo de comunicación de la banda optó por dejar la pista en Hackney Gazette, periódico del municipio de Hackney, ubicado al nordeste de Londres. El aviso en cuestión, con un diseño antiguo habla de una empresa que se promociona a sí misma como “especialista en reparación de vidrio”. Pero cuando se observa el texto en detalle comienzan a surgir algunas pistas que apuntan al hecho de que, en realidad, podría ser el nuevo álbum de The Rolling Stones.

Aviso publicitario que, en clave, habla del nuevo disco de The Rolling Stones

El primero de los datos es que la lengua stone aparece en el lugar del punto de la “i” de la palabra Diamonds. En realidad, no es algo que los diseñadores hayan intentado que sea una marca que pase inadvertida. Es muy evidente. Luego, el texto incluye varios títulos de las canciones más famosas del grupo: “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Gimme Shelter” y “Shattered”. La tipografía que fue utilizada para Hackney Diamonds también es la que se utilizó para el álbum de 1978 Some Girls y el anuncio, además, dice que la empresa se estableció en 1962, el mismo año en que se formó el grupo. Por último, en el enlace a su sitio web se puede encontrar una referencia a Universal Music Group, que maneja el catálogo de la banda. Así, a una cuenta de Universal son direccionados todos aquellos que se suscriben.

Desde finales del último año, la información sobre el nuevo disco apareció a cuentagotas. “Será interesante descubrir la dinámica ahora que [el baterista] Steve [Jordan] está en la banda”, admitió Keith Richards a finales de 2022. “Es una especie de metamorfosis en otra cosa. Estuve trabajando con Mick [Jagger] la semana pasada y Steve y se nos ocurrieron ocho o nueve piezas nuevas de material, lo cual es abrumador para nuestros estándares”. A principios de 2023, se supo que Paul McCartney había grabado una línea de bajo en una de las nuevas canciones. También se vio a Richards yendo a los estudios Electric Lady de Nueva York, y, más recientemente, a toda la banda en Nueva York, para una sesión de fotos.

Mientras día a día aparecían pistas, crecieron los rumores de que en la próxima primavera (otoño en el hemisferio Norte) se conocería el flamante álbum. Los Rolling Stones lanzaron su último álbum, Blue and Lonesome, en 2016. A pesar de que solo incluye versiones (sin temas de estreno), por este disco la banda obtuvo un premio Grammy al Mejor Álbum de Blues Tradicional.

Los ochenta de Mick Jagger

Las últimas apariciones públicas de los integrantes de The Rolling Stones fueron en redes sociales, cuando saludaron a Mick Jagger por su cumpleaños número 80, el 23 de julio pasado: Richards, vía Instagram, compartió un vídeo en el que se lo vio tocando el piano y deseándole al cantante un feliz cumpleaños. “Podemos seguir diciéndonos esto por mucho tiempo, feliz cumpleaños, Mick. Y llámame y cuéntame cómo se siente”, escribió el veterano guitarrista, que recién cumplirá 80 en diciembre.

Ronnie Wood, por su parte, lo expresó vía Twitter. Publicó una compilación de fotos de él y Jagger a lo largo de los años con una frase que decía: “Feliz 80 cumpleaños”. Jagger recurrió a sus cuentas oficiales de redes sociales para publicar una foto de sí mismo con un traje rojo tomada por el fotógrafo Mark Seliger con una leyenda que decía: “¡Muchas gracias por todos sus encantadores comentarios y deseos de cumpleaños!”.

