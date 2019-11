Salvapantallas dio su último show en el festival cordobés La Nueva Generación

El dúo de pop cordobés se despidió con un show emotivo en su ciudad de origen. Crédito: Festival LNG

Paz Azcárate 17 de noviembre de 2019 • 19:20

Después de tres años tocando juntos, Zoe Gotusso y Santiago Celli dieron su último show como Salvapantallas. El dúo cordobés cerró la gira Hasta luego en el marco del festival La Nueva Generación. "Hace tres años estaba muy insegura respecto a mis canciones, y con Santi nos complementamos muy bien en lo artístico durante todo este tiempo", le dijo Gotusso a ROLLING STONE. "Pero ahora tengo un fuego que me dice que tengo seguir mi camino sola".

Durante la segunda jornada del festival, Celli y Gotusso jugaron de locales en la ciudad donde ambos crecieron. Con el espacio del Escenario Nave repleto de fanáticos, Salvapantallas hizo completo su único álbum de estudio, SMS, que produjo Juan Ingaramo y que fue nominado a dos categorías de los Premio Gardel: Mejor Álbum Grupo Pop y Mejor Nuevo Artista. Igual que la cantante y el guitarrista, sus seguidores se mostraron emocionados por la despedida de la banda. Incluso, algunos escucharon "Me conecto" -que el dúo grabó junto a Jorge Drexler- con lágrimas en los ojos.

Además de esta despedida, Gotusso fue una de las artistas más buscadas en el festival: temprano se subió a cantar con Florian "Mi amor se fue" -que el hijo de Vicentico lanzó hace apenas un mes con la cantante- y "Salvaje" en el show de la cantante y actriz Malena Villa.

"La gira tuvo una carga emocional muy fuerte, fue muy nostálgica", contó la cantante sobre Hasta luego. Si bien la serie de shows -que incluyó presentaciones en distintos puntos del país, en Uruguay y en Chile- cerró de forma oficial en el Teatro Ópera, la invitación a ser parte de La Nueva Generación fue una propuesta que el dúo no pudo rechazar. "A mí me llena de orgullo este festival hecho por amigues y me encanta que nuestra última fecha sea en Córdoba porque es la ciudad donde empezamos. Además, este evento es la cosecha de un trabajo de mucho tiempo y pienso que debe haber pibes que hoy estuvieron acá y se contagiaron las ganas de hacer música y flasheo".

Ahora, tanto Zoe como Celli piensan en su trabajo a futuro, cada uno por su lado. "Tengo ganas de tocar sola: confundirme, probar, arriesgarme", explica la cantante de 22 años, que en lo que va del año lanzó tres sencillos: "Monoambiente en Capital", "Calefón", "Mi amor se fue" y "Un Bossa+". Por su lado, el guitarrista acaba de lanzar "Quilombo" -que fue incluido en el show del Festival LNG- y "Sincero", un adelanto del álbum debut Reset, que lanzará a principios del año próximo.

Para Gotusso, trabajar junto a Celli fue clave en su carrera. "Siento que juntos hicimos todos los checkpoints para madurar como banda", dice. " Compusimos juntos y dejamos de hacer versiones, me animó a escribir en español y a tocar en escenarios grandes que nos abrieron nuevas puertas, principalmente los de festivales que pueden llegar a ser muy intimidantes". También la decisión de continuar sus caminos por separado fue, para la cantante, un momento clave de Salvapantallas. "Es un piletazo y por supuesto da miedo, pero creo que también es inteligente y honesto".