Seru Giran: se reeditó La grasa de las capitales, a 40 años de su estreno

Esta tarde se anunció la publicación de una reedición del disco La grasa de las capitales, que el grupo Seru Giran lanzó hace 40 años. Se trata del segundo álbum de los Beatles argentinos, combo integrado por Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Desde el viernes estará disponible en formato digital. Y recién en enero saldrán a la venta las versiones en vinilo y CD, con imágenes de la época que no aparecieron en el original, más un póster.

La placa, que se reedita a modo de celebración, es uno de los tesoros que pertenecieron al catálogo recuperado del sello Music Hall. Desde que la empresa entró en quiebra, en 1993, buena parte del catálogo de la música argentina quedó sin poder volver a manos de sus compositores e interpretes. Recién en 2016, el Instituto Nacional de la Música (Inamu) hizo largas gestiones para su recuperación. En esa batea estaba el segundo disco de Charly, David, Pedro y Oscar.

Seru Giran, que tuvo una vida efímera de apenas cinco años -ya que estaba integrada por al menos tres músicos solistas que luego siguieron sus caminos por separado, luego del día en que Aznar decidió abandonar la banda- dejó cuatro maravillosos álbumes de estudio y uno (el último) en vivo. En la década del noventa hubo un reencuentro con un nuevo álbum, pero no tuvo otra intención que la de un auto homenaje sin pretensiones de darle continuidad al proyecto.

La grasa de las capitales es la segunda de estas joyas publicadas entre finales de los setenta y principios de los ochenta. Salió en 1979 con nueve canciones, en su mayoría escritas por Charly García y David Lebón. Fue uno de los discos más melancólicos y por momentos sombríos, excepto por el tema que dio título al álbum, toda una ironía de la realidad argentina de esos tiempos (también representada en la tapa del LP, una chiste a partir del estilo de portadas de la revista Gente) y por otro llamado "Frecuencia modulada", que en una de sus frases dice: "Tanta música absurda, es mejor que comiences a hablar".

En ese repertorio estaban (¡y están!, ahora remasterizados), "San Francisco y el lobo", "Perro andaluz", "Noche de perros" y la suicida "Viernes 3 AM", todas obras de una profundidad más ligada a la década que se iba que a la que vendría. Es un disco que juega constantemente entre la superficialidad y la profundidad. Hasta tiene una cita, en los últimos compases del último tema, del "On Broadway" de George Benson, que formó parte de la película All That Jazz.

La versión 2019 de La Grasa de las Capitales fue una coproducción del Inamu con Zarpa y 300 producciones. El sonido fue restaurado por Pedro Aznar y Ariel Lavigna. Fue remezclado y remasterizado. De hecho, hasta los músicos se sorprendieron cuando escucharon la nueva versión. "Un trabajo muy de hoy, escucho lo bien que suena y me da felicidad y orgullo", dijo Lebón cuando Aznar le presentó la recreación del disco. Y Charly aportó: "Este es un disco muy actual. Uno se pregunta cómo podíamos tocar esos complejos arreglos con tanta precisión. La respuesta es que ensayábamos mucho".

Aznar dio precisiones de su labor: "La remasterización está hecha a partir de cintas que recuperó el Inamu. Estas copias están en muy buena calidad, quedamos muy satisfechos con eso. Lo que hicimos fue transferir esas cintas a un sistema digital en súper alta resolución y empezar a trabajar sobre eso. Usamos el vinilo original como referencia, grabado y mezclado por Amílcar Gilabert, primero para empatar el sonido a como sonaba ese vinilo, para después tratar de superarlo con herramientas más modernas", comentó. "Fue un trabajo durísimo, porque con el paso del tiempo la cinta tiene una cierta degradación, entonces hay bachecitos que restauramos a mano, uno por uno; montones de ruiditos y distorsiones. En cuanto a la remasterización, no intentamos ir a un audio moderno torpemente, sino que conservamos el espíritu del audio de los setenta, pero mejorado".

El fotógrafo Rubén Andón fue el encargado de la sesión fotográfica de 1979 para la tapa del disco. Para esta versión también se buscaron imágenes inéditas; la edición estuvo a cargo de Pali Muñoz y Eduardo Marcé.

Tapa original del disco La Grasa de las capitales, de Serú Girán