Así fue la salida de Charly García y Rosario Ortega a comer hamburguesas: “Por Buenos Aires con el jefe”

Ayer por la tarde, Charly García (74) salió a merendar una hamburguesa con papas fritas por la ciudad de Buenos Aires y fue retratado por Rosario Ortega, que compartió las imágenes a través de sus redes sociales.

“Una salida por Buenos Aires con el jefe”, expresó la cantante en sus historias de Instagram junto a una foto que muestra su paso por el autoservicio de una conocida casa de comida rápida. Allí se puede ver al rey del rock argentino en el asiento del copiloto, a Guillermo “Tato” Vega, mano derecha del artista, sosteniendo una hamburguesa desde el asiento del conductor y a la propia Ortega, comiendo en la parte trasera del vehículo.

Luego, la hija de Palito y Evangelina Salazar publicó un breve video -musicalizado con la canción “Reelin’ In the Years” de Steely Dan, una de las bandas preferidas de Charly- que registra el instante en el que les entregaron su pedido y Tato Vega le extiende un puñado de papas fritas a García, que procede a comerlas en dos bocados.

El año brillante de Charly García

A poco de haber cumplido sus 74 años, el pasado 23 de octubre, Charly García continúa siendo una leyenda en movimiento. No solo por su historia, sino porque sigue sumando capítulos y dejando huella en la historia del rock argentino: lanzó su colaboración con Sting, “In the city”, inspiró homenajes, apareció en esquinas, murales, playlists y sigue marcando generaciones. En los últimos meses de 2025 tuvo un periodo de alta exposición pública y, sobre todo, de reconocimientos que lo celebran.

En ese lapso, fue nombrado Doctor Honoris Causa por la UBA, recibió el Konex de Brillante, fue a ver a la selección argentina y tuvo un encuentro con Lionel Messi, celebró los 50 años de Porsuigieco a través de un reencuentro con el supergrupo folk, y dijo presente en conciertos de viejos amigos, como Rod Stewart y los brasileños de Paralamas. También se lo vio en los festejos por su cumpleaños rodeado de su círculo íntimo y la vigilia de sus fieles fanáticos en su casa.

Hace exactamente un mes se inauguró la esquina porteña dedicada al ídolo del rock, obviamente en la intersección de las calles que indican la ubicación de su domicilio histórico: Coronel Díaz y Santa Fe.

La placa en homenaje a Charly García que se develó el domingo 7 de diciembre Pilar Camacho

El reconocimiento, que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre, consta de tres vértices. El primero es la icónica esquina, en donde se descubrió una placa y la señalización correspondiente. El segundo vértice es la Estación Bulnes de la Línea D del subte, que estará enteramente dedicada al autor de “Los dinosaurios”. Por último, el tercer vértice está comprendido por un gran mural-terraza situado en Palermo Off, en Arenales 3339 (esquina Coronel Díaz). En ese lugar, anteriormente conocido como Paseo del Sol, funcionó el bar Planeta Júpiter, donde Charly García solía concurrir y realizar notables shows sorpresivos, algunos larguísimos y con muchos músicos invitados.

Un gran mural del lado del Alto Palermo forma parte de la serie de reconocimientos, señalizaciones y placas dedicados a Charly García Pilar Camacho

Qué dijo Messi sobre Charly García

Ayer mismo, en la entrevista de Lionel Messi con Nicolás Occhiato y Diego Leuco para LuzuTv, el campeón del mundo reveló lo que sintió al conocer a Charly García durante su despedida como local ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Yo no lo conocía, me dijeron que estaba ahí, si podía bajar. ¿Cómo no voy a poder bajar? Cuando lo vi... fue inexplicable lo que sentí en ese momento al verlo. No sé, tiene una energía especial, una magia, me encandiló su presencia. Fue algo muy loco”, reconoció el futbolista del Inter Miami sobre su encuentro en septiembre pasado en el Monumental, del que también formaron parte Rodrigo De Paul y el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.