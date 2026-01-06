“Soy más raro que la m...” y “Tomo vino con Sprite”: las frases más destacadas de la entrevista de Messi en Luzu TV

Desde Pinamar, comenzó una nueva temporada de Nadie dice Nada, el programa de streaming que se emite por Luzu TV y tiene a Nicolás Occhiato como conductor. Tal como se prometió el pasado 18 de diciembre, el inicio de la temporada veraniega iba a tener una entrevista de lujo con Lionel Messi desde Miami.

Ubicados en las instalaciones del Chase Stadium, recinto donde hace las veces de local el Inter Miami, el capitán de la selección argentina se sometió a una serie de preguntas sin filtros que desnudó parte de su intimidad con Antonela Roccuzzo y la convivencia con Mateo, Thiago y Ciro, sus tres hijos.

Diego Leuco y Nico Occhiato entrevistaron a Leo Messi para Luzu TV (Foto: Instagram @nicoochiato)

Luego de una extensa charla se recopilaron una serie de frases que muestran la autenticidad de un Messi que optó por no usar el cassette y brindó testimonios reveladores de su vida.

Su vida en Miami con Anto Roccuzzo y sus hijos

“Vivimos con la pelota, están mucho con la pelota. A Mateo le gusta más los firuletes, los jueguitos. Adentro de la casa no nos dejan jugar, mucho quilombo no podemos hacer”.

“Siempre fui obsesionado del orden. Es más, la cambié yo a ella . Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre y yo muy prolijo. Por ejemplo me dejaba la ropa listo el día anterior al entrenamiento. No me gusta que me toquen las cosas".

"Soy poco demostrativo, pero tengo mi lado romántico. Soy muy detallista. En el día a día me gusta dejar algún regalito. Me cuesta expresarlo, pero la verdad me gusta que las personas que quiero estén siempre bien. Ella es mucho más demostrativa que yo, pero tenemos discusiones de que ella dejó de serlo porque yo era más frío. Pero me gusta ver feliz a la gente que quiero".

"Me gusta el vino, tomo así vino... si no es la misma de siempre: vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien"."Aparte es lindo, con el calor pasa mejor".

Los detalles de cómo es su personalidad

“Tengo mi parte de que soy más raro que la mie***. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad”.

“Soy una persona rara por mi estado de animo. Me enojo por pequeñas bolude*** o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta”.

“No comunico lo que siento, lo asimilo para adentro. No hago terapia. En Barcelona hice y después no hice más, soy muy de comerme las cosas, de guardarme para adentro los problemas. A pesar de que cambié mucho aún soy así”.

Lionel Messi destacó la injerencia de su padre Fuente: @jorge.sole Instagram

“En lo deportivo soy crítico conmigo mismo. Sé cuando hago las cosas bien o mal y a la vez siempre necesité la aprobación de mi papá. Terminaba un partido y le preguntaba a él”.

El fallido tratamiento en Argentina y su llegada al Barcelona

“El tratamiento lo empecé Newell’s, era un tratamiento muy caro. Tenía 11 años , me acuerdo que fui a hacer unas pruebas, unos análisis y ahí me dijeron lo que tenía".

"Empecé el tratamiento con Manso (Damián), que tenía lo mismo. Era un tratamiento costoso y Newell's dijo que se iba a hacer cargo y la empresa en la que trabajaba mi papá también iba a ayudar".

El tratamiento fallido de Messi en Newells

"Muchas veces la hicieron ir a mi vieja hasta la otra punta de Rosario y no le daban la plata, por eso también el enojo de mi mamá con Newell's. El club no tiene nada que ver, era la persona que estaba ahí el problema. Me acuerdo el nombre, pero no lo voy a decir".

"Después de todo apareció lo de Barcelona. La idea era nunca irme a Barcelona, pero así se dieron las cosas".

El encuentro con Charly García en River

“No lo conocía y me preguntaron si podía bajar para verlo. Cuando lo vi fue inexplicable ese momento, tiene una energía especial, una magia como que me encandiló, fue algo muy loco”.