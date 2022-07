Emilia Clarke habló de su vida tras sufrir dos aneurismas: “Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable”

En los últimos años, Emilia Clarke tuvo grandes sustos de salud. La actriz sufrió dos aneurismas cerebrales que pusieron en riesgo su vida y hoy, ya recuperada, agradece haber sobrevivido, cuenta su experiencia y habla de como el trabajo le dio un propósito para mejorar.

“ Fue el dolor más insoportable que sufrí en mi vida ”, dijo Clarke, de 35 años, durante una entrevista con el programa Sunday Morning de la BBC. “Fue increíblemente útil que Games of Thrones me arrastrara y me diera ese propósito para continuar”, agregó.

La actriz tuvo ambos aneurismas mientras estaba trabajando en la mega producción de HBO: el primero en 2011 y el segundo en 2013. En las dos oportunidades, su recuperación necesitó de un largo período de tiempo y rehabilitación debido a que “perdió un poco de cerebro” a causa de esto.

“ Hay una parte de mi cerebro que ya no es utilizable, es asombroso que hoy sea capaz de hablar, a veces articuladamente, y vivir mi vida completamente normal sin absolutamente ninguna repercusión ”, declaró Clarke. “ Soy parte de la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que pueden sobrevivir a eso ”, agregó y aseguró que hoy está bien.

La estrella de Games of Thrones también recordó la primera vez que vio imágenes de su cerebro luego de los aneurismas. “Falta una gran parte, lo que siempre me hace reír”, dijo y asegurando que se lo toma con humor. “Los accidentes cerebrovasculares, básicamente, ocurren cuando una parte de tu cerebro no recibe sangre durante un segundo, y desaparece. La sangre encuentra una ruta diferente para desplazarse, y eso hace que la parte a la que le faltó desaparezca ”.

Después de atravesar este susto, Clarke decidió crear una fundación para ayudar a personas que han tenido heridas cerebrales o han sido víctimas de accidentes. SameYou nació luego de que ella misma pudiese dejar atrás sus propios problemas médicos y a aceptar su actual estado de salud.

“Pensé: ‘bueno, esto es lo que eres. Este es el cerebro que tienes’. Así que no tiene sentido devanarse los sesos continuamente sobre lo que podría no estar ahí ”, dijo Clarke.

Clarke en Games of Thrones HBO

En 2019, Clarke escribió en una ensayo publicado por The New Yorker su dura experiencia mientras rodaba la serie de HBO. “En el set no cometí ningún error, pero fue difícil. La temporada dos sería la peor para mí. No sabía lo que estaba haciendo Daenerys. Si soy honesta, cada minuto de cada día pensé que me iba a morir”, aseguraba. En ese texto, la actriz relataba cómo fue que un tiempo después de terminar de grabar la primera temporada de la serie y mientras se preparaba para la gira para promocionarla, sufrió un doloroso colapso en el gimnasio. Rápidamente descubrieron que tenía una hemorragia cerebral que debía ser operada de inmediato. Se trataba de un tipo de aneurisma que lleva a la muerte a un tercio de los pacientes que lo sufren, aun si la operación, como sucedió en su caso, resulta exitosa.

Hoy, en medio de la gratitud que siente por estar viva y la aceptación por su presente, la actriz se prepara para estrenar su primera obra de teatro en Londres, The Seagull. “La oportunidad de interpretar a Nina en el escenario del West End, con un director increíblemente admirado y aplaudido como Jamie Lloyd, ha sido una experiencia muy profunda... Es un atrevimiento enorme el que tuve al tomar una obra tan querida y conocida como esta y ponerla en un formato tan moderno, despojado y desnudo”, reflexionó. “Esa es la razón por la que haces teatro y es muy emocionante”.

La actriz llega a la escena luego de su fallido debut teatral en Broadway, en 2013, con Desayuno en Tiffany’s. “Fue un fracaso catastrófico”, recordó. “Simplemente no estaba lista. Definitivamente no estaba lista. Era un bebé. Era tan joven y tan inexperta...”, explicó.

En relación a esta nueva oportunidad teatral, Clarke admitió que está “petrificada” de miedo y que le pesa el hecho de que muchas personas vayan a verla por su participación en la exitosa serie de fantasía. “Soy profundamente consciente del hecho de que habrá gente a la que le encante Game of Thrones y lo vean así”, le dijo a la BBC. “Es 10 veces más aterrador porque habrá gente esperando a ir para decir: ‘Ella solo puede actuar frente a la cámara, claramente no puede actuar en el escenario’, lo que obviamente es el mayor temor”, confió.