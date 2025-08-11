Show de Dale Q’ Va en Córdoba: el escenario cedió y su cantante terminó en un hueco

El show de cuarteto que la banda Dale Q’ Va ofrecía en San Francisco, Córdoba, estaba en su punto más alto cuando un accidente inesperado puso en riesgo la salud de su cantante. En plena coreografía, David Ortiz dio un salto sobre el escenario, pero dos tablones de madera cedieron y el artista desapareció entre ellos cuando cayó por el agujero.

Según informó oficialmente el grupo, Ortiz sufrió un corte en la cabeza que requirió varios puntos de sutura, y en las próximas horas será sometido a estudios para evaluar su evolución.

“Hola, gente. Quería contarles que estoy un poco mejor, aunque con mucho dolor. Gracias por preocuparse”, escribió el músico en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus fanáticos, tras ser atendido en un hospital de la zona.

La accidentada presentación tuvo lugar en el emblemático Club Bomberos de San Francisco. En las imágenes del hecho que se volvió viral en las últimas horas quedó grabado cuando el músico saltó con efusividad en plena coreografía, se abrió el piso de madera del escenario y terminó cayendo en un hueco ante la sorpresa de sus compañeros y de los asistentes.

El productor Maximiliano Marinaro dijo al medio cordobés La Voz que Ortiz fue trasladado de inmediato al hospital y que le tuvieron que hacer varios puntos en la cabeza. A raíz del hecho, la banda canceló un espectáculo programado para este domingo. El grupo informó a través de la cuenta oficial de Instagram que la fecha pautada en Sumampa, Santiago del Estero, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

“Muchas gracias por los deseos de pronta recuperación para David y por preocuparse por su salud”, expresaron desde Dale Q’ Va en un comunicado publicado en Instagram, acompañado del video de la impactante caída.