Fatal choque en Córdoba: un camión impactó contra un operativo policial y murió una mujer

Una mujer falleció este domingo por la noche en la ruta nacional 9, en Córdoba, cuando el camión en el que viajaba como acompañante de un conductor chocó contra otros rodados, entre ellos dos móviles policiales, que estaban detenidos debido a un accidente de tránsito que se había reportado minutos antes.

Según pudo saber LA NACION, el trágico hecho ocurrió en el kilómetro 885, a la altura del Paraje Caña Cruz, donde personal de Policía Caminera local mantenía un corte preventivo por un siniestro registrado minutos antes. Fue entonces que, con el operativo en marcha sobre el asfalto, un camión con acoplado en el que se trasladaban un hombre y una mujer mayores de edad impactó contra las dos camionetas, dos móviles policiales y un colectivo de larga distancia Andesmar que estaban detenidos.

Chocaron contra un rodado policial y otros vehículos detenidos por un accidente previo y una mujer falleció. Policía de Córdoba

Chocaron contra un rodado policial y otros vehículos detenidos por un accidente previo y una mujer falleció. Policía de Córdoba

Como consecuencia del impacto, la mujer que viajaba como acompañante en el vehículo de cargas murió en el sitio. Por su parte, el conductor de ese vehículo, junto a cinco integrantes de la fuerza policial (cuatro pertenecientes a la Dirección General de Policía Caminera y uno de la Departamental Río Seco) y tres pasajeros del ómnibus —que según el medio local Cadena 3 revestían de gravedad—, fueron derivados al Hospital Municipal del Norte de Río Seco para recibir atención médica. En tanto, los ocupantes de las camionetas Fiat resultaron ilesos.

Chocaron contra un rodado policial y otros vehículos detenidos por un accidente previo y una mujer falleció. Policía de Córdoba

De acuerdo a los medios locales, en el rescate de las víctimas participó personal de los cuarteles 7 y 8 y los bomberos voluntarios de Sebastián Elcano. Las autoridades judiciales y peritos especializados trabajaban en la zona para determinar la mecánica del hecho y establecer las causas que desencadenaron el siniestro fatal.

Choque y muerte en la ruta

Semanas atrás, dos camiones cisterna chocaron en la ruta 14 y uno de los dos choferes, de 52 años, murió calcinado. El impacto provocó una bola de fuego y humo al lado de la autopista. El violento accidente se produjo a la altura del kilómetro 61 de la Autovía Artigas, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

La víctima era oriunda de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires, y trabajaba para una firma vinculada a los combustibles. Según un medio local que habló con el jefe de la policía de Gualeguaychú, el camión que llevaba fuel oil impactó desde atrás a otro rodado similar que iba en el mismo sentido. “El conductor del vehículo que iba adelante, un hombre de 58 años domiciliado en Chaco, sintió el impacto de la colisión y se bajó rápidamente y salvó su vida”, indicó.