Rating: cómo le fue a Marley con Momi Giardina desde China y a las últimas batallas de La Voz

El domingo pasado Marley volvió a la televisión con su clásico ciclo de viajes, Por el mundo. En el debut estuvo acompañado por Susana Giménez recorriendo los lugares más emblemáticos de Estambul y obtuvo un buen promedio de 11,2 puntos de rating. Pero en la venta del estreno, prometió una nota con Mauro Icardi que no salió al aire y esto provocó un cierto revuelo en la red social X.

Ese día, Telefe anunció que el programa también se iba a emitir los viernes a las 22.30 y que allí se podía ver el reportaje. Así fue que el conductor tuvo un corto mano a mano, de pocos minutos, con el jugador, desde el predio del Galatasaray. en el que habló de su vida en Turquía y evitó mencionar a Wanda Nara.

“La verdad que acá es donde concentramos, donde entrenamos cada día y tenemos el estadio cerquita, a diez minutos o quince minutos del lugar. Es nuestro fuerte. Estamos todos los días de nuestra vida aquí adentro. Obviamente uno está conectado siempre con la Argentina. Tenemos familia, gente amiga y tengo la tele de allá que la puedo ver”, contó.

La segunda emisión tuvo una baja importante de audiencia, ya que cosechó 8 puntos en la primera parte y 5.7, en la segunda. Por eso, todas las miradas estuvieron puestas en este tercer programa desde China.

Marley, con Mirko, junto a Momi Giardina en China

A las 21 comenzó el nuevo viaje, junto a Momi Giardina de invitada, con un piso de 9 puntos que le dejó el estreno de la película Noé. Como es costumbre, el conductor junto a su co-conductora recorrieron los lugares más importantes de Beijing. Visitaron la Ciudad Prohibida que la conforman un conjunto de palacios, patios y jardines. El lugar, durante siglos, fue el centro del poder imperial chino, pero también un lugar de misterio, intriga y aislamiento. Fue la residencia de los emperadores por más de 500 años y solo podían tener acceso sus familiares o personas autorizadas. Durante la primera media hora, se mantuvo liderando con un pico de 9,7.

A diferencia de la emisión con Susana, que fue mucho más sobria de lo habitual, el programa volvió al tono jocoso con todo tipo de bromas, que se impusieron sobre los datos históricos de un lugar que tiene muchísimo para mostrar. Luego pasearon por la zona más antigua donde están las torres que antiguamente marcaban las horas de Pekín. Tuvieron la posibilidad de conocer una casa de las típicas de la zona y prometieron mostrar la Gran Muralla el próximo viernes. La marca máxima fue de 12,4 puntos.

¿Cuánto midió La Voz Argentina?

A las 22.15 arrancó La Voz Argentina con la última noche de batallas entre los participantes. El talent show de Telefe comenzó con un piso de 11.7 puntos de rating. El primer enfrentamiento fue el de Ambrosio Cantú y Paz Velázquez, que interpretaron un mash up con “Flowers” de Miley Cirus y “When I was your man” de Bruno Mars. Lali Espósito, antes de elegir al joven mendocino justificó: “Los dos tienen formas de encarar el escenario de maneras muy distintas. Él está pensando muy en el afuera y ella, por el contrario, necesita llegarle más a la gente”.

El momento del mash up en La Voz Argentina 2025 que interpretaron Ambrosio y Paz

Luego llegó el turno de Milena Salamanca y de Agustín Isasmendi que cantaron una zamba, “La llamadora”. Soledad Pastorutti los felicitó y tuvo una difícil elección. “Me encantó, pusieron al folklore por lo alto. Ella hizo cosas que no me hubiera imaginado nunca, embelleciste la canción. Son de mis preferidos del equipo por eso me voy a quedar con los dos”. Mientras tanto, en los streams de Luzu y Telefe, 110.000 usuarios seguían las reacciones de Sofía Martínez y Santiago Talledo.

El talent show tocó los 12,1 puntos cuando Tiziana Minotti y Emiliana Ilardo protagonizaron la batalla del team Miranda! con el tema “Dive” de Olivia Dean. Si bien fue una performance muy pareja, el dúo se inclinó por Tiziana. Juliana Gattas les dijo: “Fue una cápsula de felicidad, se sentían orgánicas. Me encantó el show que dieron las dos”.

Miranda! observa la interpretación de los participantes de La Voz Argentina 2025

Más adelante llegó el turno de Nicolás Armayor y Eduardo Desimone que interpretaron “Si no es muy tarde” de Luciano Pereyra. Luck Ra admitió: “Me quedo con Nico por su excelencia” y para sorpresa de todos, Soledad decidió robar al otro joven. Más tarde, Micaela Gaudino y Rocío González se enfrentaron cantando “Qué será” de Diego Torres. La Sole optó por darle continuidad en el concurso a Rocío porque se sintió identificada con ella. El pico de la noche fue de 12.5 puntos, liderando la franja.

Este lunes a las 21.45 empiezan los “Knockouts”. Dos participantes de un mismo equipo cantarán una canción cada uno, y su coach deberá decidir quién sigue en el certamen. Nuevamente, cada uno podrá robar hasta dos concursantes de otro equipo. Para preparar a los cantantes, los jurados contarán con la ayuda de grandes referentes de la música actual.

Por primera vez en la historia de La Voz Argentina, los co-coaches también estarán presentes en el escenario principal, acompañando a los coaches a la hora de decidir quién debe seguir en la competencia. Cazzu estará junto a Luck Ra, Emmanuel Horvilleur con Miranda!, Zoe Gotusso junto a Lali y el Chaqueño Palavecino con Soledad.