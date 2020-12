Shows musicales en Córdoba: ¿por qué se "pincharon" las burbujas?

El productor cordobés José Palazzo asegura que el sector sigue sin saber cómo se llevarán a cabo los shows en Córdoba

Gabriela Origlia
21 de diciembre de 2020 • 20:35

CÓRDOBA. Una vez más, los empresarios del espectáculo en Córdoba señalan que el gobierno provincial no cumplió con lo expresado días atrás, cuando afirmó que habilitaba los shows con butacas y con burbujas. Reunidos en la Cámara de Espectáculos de Córdoba y en 100x100 cuarteto, los productores realizaron un video que difundieron por las redes sociales para contar que, desde la Agencia Córdoba Cultura, les comunicaron por teléfono: "Las burbujas no van, pero no nos dicen cómo serían los espectáculos".

José Palazzo, productor de Cosquín Rock, contó que mientras se espera una segunda ola de contagios de Covid-19 para marzo, "ya con el verano iniciado, no trabajaremos en enero y febrero. Teatro y música son los rubros más golpeados de la Argentina". Repasó que en la mesa de diálogo que se armó después de que el Gobierno diera marcha atrás con la prohibición de regresar hasta el 31 de marzo, se avanzó en un regreso con protocolos, pero ahora hubo nuevos cambios.

Fuentes del Gobierno de Córdoba aseguran que se decidió no habilitar la actividad por el decreto nacional que extiende el distanciamiento social hasta el 31 de enero y que rige en todo el país. En la última reunión se habilitó el regreso de los teatros desde el 18 de diciembre y se trabajó en conjunto en los detalles del protocolo. Ese acuerdo, que fue de palabra, permitía la realización de shows musicales con capacidad limitada que no iban a poder superar las 1.500 personas y sin límite en la capacidad de músicos en escena.

Palazzo contó que fue la presidenta de Córdoba Cultura, Nora Bedano, quien les comunicó que "las burbujas no van a ser viables". El productor de Cosquín Rock insistió en que las respuestas son "sumamente confusas" y se hace muy complicado avanzar en una organización.

Marcos Farías, productor de shows de cuarteto, indicó que hasta ahora lo único que tienen es una comunicación "informal" sobre las burbujas. "Necesitamos que nos digan cómo vamos a volver a trabajar. Estamos en una incertidumbre y no sabemos cómo seguir adelante".

Los empresarios reclaman por la desprolijidad con que se viene tratando el tema y porque ahora, cuando deberían cerrarse los acuerdos, ni siquiera hay reuniones. Además de los shows musicales, tampoco regresan las discotecas y sigue vigente el DNU 1033/2020 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que prohíbe la realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a cien personas.

