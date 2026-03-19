Silvio Rodríguez advierte de que tomará las armas si Estados Unidos agrede a Cuba: “Exijo mi AKM, si se lanzan”

Un mensaje del celebrado cantautor cubano Silvio Rodríguez despertó la atención de la prensa en medio de la tensión política entre Washington y La Habana: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, habría escrito Rodríguez en un comentario de su blog personal, Segunda Cita, según recoge France Presse. Las declaraciones del autor de La canción del elegido se dieron, según la agencia, como respuesta a la advertencia lanzada el martes por el presidente Miguel Díaz-Canal a Donal Trump: “Cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.

El músico cubano Silvio Rodríguez, durante una entrevista con The Associated Press en La Habana, Cuba, el 6 de junio de 2024. (AP Foto/Ariel Ley) Ariel Ley - AP

El comentario de Rodríguez aparece como respuesta a una publicación en su bitácora titulada Cuba en la encrucijada del multilateralismo hipócrita, que denuncia la “asfixia” que sufre la isla y su población por el embargo económico impuesto por Washington y el reciente bloqueo ordenado por Trump, que ahoga la economía local y hunde en la oscuridad al país debido a los constantes y cada vez más prolongados apagones.

La cita de Rodríguez recogida por France Presse hace referencia al rifle automático Kalashnikov desarrollado por el ejército soviético. La Unión Soviética fue el principal benefactor de la isla, proporcionándole ayuda masiva durante tres décadas (1960-1990), incluyendo envío constante de petróleo, maquinaria, armamento pesado, tecnología y ayudando al Gobierno con la compra de azúcar a precios preferenciales. Cuba sufrió el duro impacto de la caída de la URSS en 1992, lo que la sumió en una profunda crisis económica que llevó al Gobierno de Fidel Castro a implementar dolores ajustes similares en el llamado Periodo Especial.

Cuba enfrenta ahora una nueva crisis debido al bloqueo ordenado por Trump. La asfixia económica que estruja cada día a los cubanos por los apagones, escasez de combustible, alimentos y medicinas ha despertado una ola de solidaridad internacional que ha movilizado ayuda como la que este martes llegó a La Habana, con el aterrizaje de un convoy cargado con cinco toneladas de medicinas. El apoyo ha llegado también de políticos y figuras de la izquierda latinoamericana como el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien se pronunció el pasado fin de semana por la “defensa de la soberanía del hermano pueblo de Cuba” e hizo un llamado para que la gente haga donaciones económicas “para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina y ayudar al pueblo cubano”.

Un hombre monta en triciclo con su perro atado con correa corriendo a su lado durante un apagón en La Habana, Cuba, el lunes 16 de marzo de 2026. (Foto AP/Ramón Espinosa) Ramon Espinosa - AP

Es bajo ese llamado de López Obrador que Silvio Rodríguez escribió su agitado comentario sobre tomar las armas si hay una invasión en Cuba. Rodríguez mantiene un diálogo abierto con los lectores de su bitácora en los comentarios, donde además de escribir sus opiniones personales, comparte mensajes y correos que le envían sus seguidores y hasta comparte canciones y poemas, como la canción Viene la cosa, cuya letra es muy pertinente para los tiempos que vive su país: “Viene la cosa, / viene la cosa fea. / Viene la cosa / como mano de brea”.