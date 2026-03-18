Cuántas veces EE.UU. intentó entrar a Cuba: Guantánamo, Operación Mangosta, Crisis de los misiles y más

La historia de la relación entre Estados Unidos y Cuba está atravesada por intentos directos e indirectos de intervención, operaciones encubiertas y una tensión persistente que se remonta a más de un siglo. Desde la instalación de la base naval en Guantánamo hasta incursiones marítimas protagonizadas por exiliados, el vínculo entre ambos países ha estado marcado por episodios en los que el control de la isla fue puesto a prueba.

El origen de las intervenciones de EE.UU. en Cuba

Según detalla BBC Mundo, el primer gran antecedente de intervención estadounidense en Cuba se remonta a 1898, cuando la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana sirvió como detonante para la entrada de Washington en la guerra contra España.

Bajo el marco de la Enmienda Platt, se estableció la base naval de Guantánamo MLADEN ANTONOV - AFP

A partir de allí, la isla quedó bajo una fuerte influencia estadounidense, que se consolidó formalmente con la Enmienda Platt, un apéndice constitucional que otorgaba a Estados Unidos el derecho de intervenir en los asuntos internos cubanos.

Ese marco legal permitió, entre otras cosas, la instalación de la base naval de Guantánamo en 1903. Desde entonces, ese enclave —de 116 kilómetros cuadrados— permanece bajo control estadounidense, pese a que Cuba reclama la soberanía sobre el territorio.

El acuerdo estableció un pago anual de apenas US$4085, una cifra que La Habana dejó de cobrar tras la revolución de 1959, en señal de rechazo a lo que considera una imposición histórica, explica BBC Mundo.

La Revolución y el quiebre definitivo en las relaciones entre Cuba y EE.UU.

El triunfo de Fidel Castro en 1959 marcó un punto de inflexión en la relación bilateral.

De acuerdo con BBC Mundo, aunque en un inicio algunos sectores en Washington consideraban que el nuevo líder cubano podría mantener vínculos normales con Estados Unidos, las reformas impulsadas por el gobierno revolucionario, especialmente la nacionalización de propiedades estadounidenses, encendieron las alarmas.

La posterior aproximación de Cuba a la Unión Soviética profundizó la ruptura. En respuesta, Estados Unidos impuso un embargo económico que se mantiene hasta la actualidad y comenzó a explorar formas de debilitar al nuevo régimen. Fue en ese contexto donde se produjeron algunos de los intentos más directos de intervención.

El triunfo de Fidel Castro y la subsiguiente nacionalización de propiedades estadounidenses provocaron la ruptura total

Bahía de Cochinos: la invasión fallida de Estados Unidos

Uno de los episodios más emblemáticos ocurrió en abril de 1961, cuando una fuerza de aproximadamente 1500 exiliados cubanos, entrenados y respaldados por la CIA, desembarcó en la isla con el objetivo de derrocar a Castro. La invasión de Bahía de Cochinos, sin embargo, fue rápidamente derrotada por las fuerzas cubanas en apenas tres días.

Este fracaso no solo fortaleció políticamente a Castro, sino que también lo empujó a profundizar su alianza con la Unión Soviética, señala BBC Mundo. El intento de intervención directa dejó en evidencia los límites de la estrategia estadounidense y marcó el inicio de una etapa de operaciones encubiertas.

Operaciones clandestinas y amenaza nuclear

Tras el fracaso en Bahía de Cochinos, Washington impulsó la llamada Operación Mangosta, un programa secreto que incluía sabotajes, acciones psicológicas y planes para desestabilizar al gobierno cubano.

La escalada de tensiones alcanzó su punto máximo en 1962 con la Crisis de los misiles, cuando la instalación de armamento nuclear soviético en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Durante 13 días, Estados Unidos y la Unión Soviética negociaron para evitar un conflicto de escala global.

Finalmente, Moscú retiró los misiles, pero el episodio consolidó la percepción de Cuba como un punto estratégico en la disputa entre potencias.

El descubrimiento de rampas nucleares soviéticas en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra atómica durante 13 días de tensión extrema Underwood Archives/Getty Images

Crisis migratorias y nuevos conflictos entre EE.UU. y Cuba

En las décadas posteriores, las tensiones adoptaron nuevas formas. Hubo otros episodios como el éxodo del Mariel en 1980 y la crisis de los balseros en 1994, donde miles de cubanos intentaron llegar por mar a EE.UU. Estos movimientos generaron fricciones entre ambos países, que alternaron entre la cooperación y el conflicto.

Incluso en estos contextos, el gobierno cubano interpretó algunas acciones como amenazas de seguridad, agrega CNN. Un caso emblemático fue el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, acusadas por La Habana de violar su espacio aéreo. El hecho provocó una fuerte condena internacional y agravó las relaciones bilaterales.

Episodios como el Éxodo del Mariel (1980) y la Crisis de los Balseros (1994) transformaron la migración en una herramienta de presión política

Guantánamo: presencia permanente de Estados Unidos

Mientras las incursiones y conflictos sucedían, la base de Guantánamo se mantuvo como un punto fijo de la presencia estadounidense en la isla. BBC detalla que, pese a los cambios geopolíticos y los intentos de acercamiento, Washington nunca consideró seriamente devolver el territorio.

La apertura de una prisión en 2002 añadió un nuevo elemento de controversia, al tratarse de un espacio que, según expertos citados por el medio, funciona en un “limbo legal” donde no aplican plenamente las leyes estadounidenses ni las cubanas.