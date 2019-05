Fuente: LA NACION

Colegiales trío

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de mayo de 2019

Los títulos que Adrián Iaies pone a sus producciones discográficas no son de fácil interpretación sin la guía del propio autor. Aunque lo cierto es que un disco no es bueno por su título, sino por lo que suena allí. Madera, cuero y unas campanas es el nuevo álbum del Colegiales Trío, y uno de los más personales que haya registrado su líder, el pianista Adrián Iaies. No solo porque convocó a su hija Laura para cantar el tema que abre el CD, sino también porque hay algo medular en este trabajo. Hace un par de años inventó este grupo con la excusa de poder tocar con el percusionista Facundo Guevara. Esa primera instancia de trabajo conjunto -plasmada en el disco debut, La paciencia está en nuestros corazones- quedó atrás. Ya pasó a una segunda instancia de diversidad y, a la vez, maduración. Si ahora el jazz es la manera de pronunciar, el folclore, en un sentido diverso, es el vehículo discursivo que utiliza con Guevara y con la contrabajista Diana Arias. Mañana, a las 21, y el próximo sábado presentarán el CD en Café Vinilo, Gorriti 3780.