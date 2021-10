Soledad Pastorutti presenta en vivo las canciones de su último álbum en el Movistar Arena

La maquinaria de la industria de la música en vivo se fue poniendo en marcha durante el último mes con mucho más ímpetu y eso deja entrever todo el tiempo que estuvo detenida. Del disco Parte de mí que Soledad editó para esta época, el último año, en coincidencia con su cumpleaños número 40, recién este fin de semana y en noviembre girará por el país, en escenario con público presencial. Del 8 al 10 de este mes, en el Movistar Arena estrenará en vivo las canciones de ese disco (aunque ya lo había hecho el último año en el mismo venue, pero en streaming). Además, ya tiene shows agendados para noviembre, en Córdoba y Rosario.

Durante la pandemia la Sole no se quedó quieta. Publicó su álbum más reciente, hizo temporada en Carlos Paz y se la vio con mucha frecuencia en la pantalla chica (Fue coach de La Voz Argentina). Pero era hora de salir a la ruta para volver al contacto personal y en directo con sus fans. Por eso pensó en una gira con repertorio “a la carta” y ahora en esta serie de actuaciones que tiene por delante. “El pasado es importante, pero hay que aprender y continuar y aggiornarse. Eso me dignifica como artista. El movimiento es constante y es cambio. Depende de la percepción de cada uno, para bien o para mal. Todo lo que me tocó de alguna manera está plasmado en este disco. El compromiso del artista está en dar el paso hacia adelante”, contaba a LA NACION cuando estrenó su álbum.

Este disco fue el producto del final de la gira con la que festejo sus 20 años de carrera musical. “¿Ahora qué? -se preguntaba-. Me parecía que el contenido no podía ser el mismo que venía haciendo, tenía que dar un paso más allá. Incluso como compositora. Medirme para ver si estaba a la altura de las circunstancias. Empecé sola acumulando canciones, no sólo mías. ¿Catorce canciones no es mucho para un disco de hoy? Puede que sí, pero yo necesité catorce canciones. O ‘esas’ catorce canciones”, recordaba.

Para los que todavía no se decidieron, las entradas para el show del sábado están agotadas y para las del domingo quedan pocas. La función agregada de este fin de semana es la del viernes. Desde la web del Movistar Arena se puede acceder a información sobre los protocolos vigentes y los que aplican para este espacio: “Informamos que por protocolo Covid-19 implementado para la realización de este espectáculo y para garantizar el distanciamiento social entre espectadores, el número mínimo y máximo de entradas a comprar es de 2 localidades por adquiriente. Las mismas deberán ser consecutivas para respetar las burbujas”, señala uno de los textos.