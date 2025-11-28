Sorpresa en el show de Cindy Cats en Ferro: Rosalía apareció entre el público, con lentes y cofia de monja

Recién llegada a la Argentina y mientras se espera que confirme las fechas de su nueva gira, Rosalía sorprendió en el show de Cindy Cats, en el microestadio de Ferro, ubicado en el barrio de Caballito. En el lugar entran más de cuatro mil personas y por momentos todas las miradas se posaron sobre la cantante española que se mostró alegre y divertida con amigas, al ritmo de los músicos, reconocidos sesionistas.

Rosalía, en Ferro

Aunque la visita fue sorpresa, la artista no pasó desapercibida ya que lucía ropa negra, lentes oscuros y una cofia blanca de monja, en alusión al atuendo que utiliza en la estética de su último álbum, Lux. “Para mí, esa imagen era la que mejor representaba el proyecto, refleja esa búsqueda espiritual y ese compromiso. El hábito, que es esa pieza que las monjas llevan en la cabeza, representa ese compromiso con una causa que se ha elegido en la vida. En mi caso me siento muy comprometida con la música”, explicó ella misma a través de sus redes sociales luego del lanzamiento del segundo corte del disco, “Reliquia”.

Rosalía llegó a Argentina

Además, aclaró que no se trataba de un elemento para causar efecto: “Dedico mi vida, tengo devoción por la música, dedico mi vida a la música. Siento que ahí, obviamente desde un lugar muy diferente, hay un paralelismo, y está hecho desde el amor y desde el respeto. No está hecho desde la provocación, sino desde el más absoluto respeto y admiración hacia ellas”.

Rosalia en Ferro viendo los Cindy Cats

El viaje de la Motomami a la Argentina es fugaz y se mantuvo en absoluto hermetismo hasta último momento. El jueves al mediodía antes de cerrar su ciclo de Luzu TV Nadie dice nada, Nico Occhiato sorprendió al anunciar que la española estará el viernes en el piso con ellos para brindar una nota. “Nadie lo sabe porque viene solamente a esto. Nos dará una entrevista exclusiva. ¡Vamos a estar entrevistando a Rosalía!”.

La emoción de los panelistas del ciclo (Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina y Ángela Torres) fue total, al punto de que la hija de Gloria Carrá hasta admitió tener retortijones de panza tras la noticia. Justamente la ex Simona había interpretado la semana anterior su versión del tema “La perla”, del nuevo álbum de Rosalía.

Aún no hay fechas confirmadas para la próxima gira de la artista, por lo que no se descarta que en la entrevista con Occhiato además de contar cuál fue su inspiración para su nuevo trabajo o interpretar alguna de sus nuevas canciones, devele algún detalle de su siguiente tour y por qué no hasta brinde alguna confirmación. Según se filtró en algunos medios internacionales, la rueda de conciertos podría comenzar en marzo en España, seguir en junio por Estados Unidos y desde ahí, bajar a América Latina.

Lux de Rosalía

Sobre Lux, donde incorpora estilos diversos como una canción en italiano, un fado portugués y ritmos de hip hop, Rosalía explicó en una rueda de prensa en México: “Al final, en una era que parece que no es la era de la fe, o de la certeza, o de la de la verdad, quizás es más necesario que nunca una fe, o una certeza, o una verdad”.

La respuesta del Vaticano luego del lanzamiento, no tardó en llegar. José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano: “Cuando una creadora como Rosalía habla de espiritualidad, significa que ella capta una necesidad profunda en la cultura contemporánea de acercarse a la espiritualidad, de cultivar una vida interior”.

Por otro lado, la respuesta del público fue inmediata y cuatro canciones del disco se ubicaron en el Top 50 global de Spotify durante la semana de lanzamiento. Personalidades del ambiente artístico también la apoyaron. Por ejemplo Madonna dijo ser “fanática” de su colega y el compositor Andrew Lloyd Webber calificó a Lux como el “álbum de la década”.