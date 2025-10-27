Tan Biónica anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum tras 10 años de espera
La banda liderada por Chano Moreno Charpentier se prepara para mostrar sus nuevas canciones; el video con un
- 2 minutos de lectura'
Tras el furor que generó su vuelta a los escenarios en 2023 como parte de la gira La última noche mágica, y después de más de una década sin estrenar música, Tan Biónica anuncia que el próximo 4 de noviembre -como guiño a su canción “La melodía de Dios”- será el lanzamiento de su nuevo y esperado álbum, titulado El Regreso.
Inspirado en la estructura del “camino del héroe”, el disco aborda la idea del retorno como un proceso de transformación y marca una nueva etapa para la banda formada en Buenos Aires por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane; que vuelve con un sonido renovado y una mirada distinta sobre su propia historia.
El álbum incluye diez canciones inéditas y colaboraciones con artistas locales como Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. De hecho, la participación de la rosarina ya fue presentada en vivo en el estadio de Vélez, en lo que fue uno de los momentos más celebrados por los fanáticos.
Asimismo, la banda informó que hoy se pondrá en marcha la preventa de la edición en vinilo, que estará disponible a través del sitio web oficial tanbionica.com. El vinilo tiene un valor de 54.000 pesos y las unidades son limitadas.
La banda ya dio a conocer el nombre de sus nuevas canciones: “El alma en el camino”, “Tus cosas” (con Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (con Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (con Nicki Nicole) y “La invención”.
La noticia del nuevo material llega tras un retorno histórico de Tan Biónica a los escenarios. En 2023, la banda fue el artista que más tickets vendió en Argentina y reunió a más de medio millón de personas en su gira internacional, con funciones sold out en River Plate, dos shows en Vélez Sarsfield, dos en el Estadio Único de La Plata y 10 Movistar Arena, más fechas en escenarios de Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y España.
