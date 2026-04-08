Tan Biónica en La Plata: cómo comprar las entradas para el show en el Estadio Uno

Tan Biónica anunció su último show del año: se llevará a cabo el 12 de diciembre en el Estadio Uno de La Plata. Este se da en el contexto de su nueva gira, en el cual presenta su nuevo álbum El regreso. En ese sentido, muchos de sus fanáticos se preguntan cómo comprar las entradas.

El anuncio se hizo a través de las redes sociales de la banda con un video donde se escucha la voz de Chano, quien hace un pequeño homenaje a la “ciudad de las diagonales”.

Tan Biónica anunció el último show del año

La banda formada por Santiago “Chano” Moreno Charpentier, Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Diego “Diega” Lichtenstein y Sebastián “Seby” Seoane volvió a los escenarios a fines de marzo en el estadio Vélez, donde hizo tres fechas consecutivas. Se trató de una presentación de unas dos horas en las que, además de sus clásicos, también incluyó temas de su último trabajo de estudio. También pasaron por su escenario algunos invitados, como fue el caso de Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag, quienes colaboraron en El regreso.

Cómo comprar las entradas para el show de Tan Biónica en La Plata

Las entradas del show de Tan Biónica en el Estadio Uno de La Plata salen a la venta este miércoles 8 de abril a partir de las 12. Se pueden conseguir de forma online a través del sitio Livepass. Quienes tienen Banco Provincia, podrán acceder a hasta cuatro cuotas sin interés.

Todo lo que hay que saber para comprar las entradas de Tan Biónica en el Estadio Uno de La Plata Pilar Camacho

Aún no se dieron a conocer los precios de los tickets. Cabe recordar que estos pueden salir más caros por el sobrecargo por el servicio de la ticketera.

A continuación, el paso a paso para comprar las entradas del show de Tan Biónica en el Estadio Uno de La Plata:

1 Ingresar a Livepass

Dirigirse al sitio oficial de Livepass e iniciar sesión con usuario y contraseña. Si no se tiene una cuenta, es necesario registrarse para realizar la compra.

2 Elegir el evento

En el inicio de la página web, buscar el show de interés, donde se podrá ver la fecha, horario, ubicación y precios/promociones disponibles.

3 Seleccionar entradas

Elegir las ubicaciones desde la lista o mapa y agregar la cantidad deseada de tickets en el carrito. Antes de seguir con la compra, se recomienda verificar cantidad, fecha y ubicación.

4 Completar datos personales

Una vez confirmado el carrito, ingresar información del comprador y de los asistentes (nombre, DNI si aplica). Después, se deben aceptar términos y condiciones.

5 Realizar el pago

Elegir el método de pago e ingresar los datos de la tarjeta (nombre, número, vencimiento, CVC). Hacer click en “Pagar” tras verificar el total.

Una vez terminada la compra, llegará a la casilla de correo un mail de confirmación de la compra, donde también llegarán los e-tickets y detalles del show más cerca de la fecha. También se puede acceder a las entradas en el sitio de Livepass en el apartado “Mi Cuenta”.