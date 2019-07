Taylor Swift expresó su disgustó por el catalogo de sus primeros seis discos a su enemigo el productor Scooter Braun

El Big Machine Label Group, que incluye varios sellos y es poseedor de todo el catálogo de discos de Taylor Swift , anunció este domingo que fue adquirido por Scooter Braun, el poderoso gerente detrás de Justin Bieber y Ariana Grande , dueño de la compañía Ithaca Holdings. La noticia recibió una rápida respuesta de la estrella pop Taylor Swift en su plataforma Tumblr y se viralizó en las redes sociales. "Scooter me ha despojado del trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo".

Swift acusó a Braun de un incesante y manipulativo bullying a través de sus artistas Justin Bieber y del rapero Kanye West, (un rival de muchos años de Swift). También disparó contra el fundador de Big Machine, Scott Borchetta, por negarle la posibilidad de obtener el material de sus seis discos y tener nuevamente el control de los masters. "Durante años pregunté y suplicé por la oportunidad de poseer mi trabajo", escribió Swift. "En cambio, me dieron la posibilidad de registrarme en Big Machine Records por más discos. Me alejé porque sabía que una vez que firmara ese contrato, Scott Borchetta vendería la etiqueta, vendiéndome así a mí y a mi futuro".

Swift es víctima de los contratos leoninos que suelen firmar los artistas en sus comienzos. En noviembre la artista que estuvo ligada a Big Machine desde que tenía quince años, su primera y, hasta ese momento, única discográfica, se fue del sello y firmó un acuerdo para varios discos con Universal Music Group y su filial, Republic Records: la cantante se convirtió automáticamente en propietaria de sus grabaciones maestras en el futuro. Lover, se llamará el primer álbum de su nuevo acuerdo con Universal, que se lanzará el 23 de agosto y del que se conoció el single "You Need To Calm Down"

"Tuve que tomar la decisión insoportable de dejar atrás mi pasado. La música que escribí en el piso de mi habitación y los videos que imaginé y pagué con el dinero que ganaba tocando en bares, luego en clubes, luego en estadios".

En el último tiempo la artista viene reposicionandose como una líder en la industria de la música, renegociando acuerdos y fijando posición frente a gigantes de la tecnología como Apple y Spotify, que tuvieron que revisar los términos comerciales injustos para artistas y compositores, sumándose a la histórica lucha de gente como Jay Z y Prince, que buscaron la independencia y la supervisión del propio catálogo, dictando así en gran medida cómo se utilizaría y comercializaría en el futuro.

Pero esta nueva pelea parece perdida para Swift y ella lo sabe. La venta del catálogo de Big Machine significa un golpe duro a su historia artística. Big Machine queda en manos de su peor enemigo en el ambiente de la industria musical. "Este es mi peor escenario", escribió Swift en su plataforma Tumblr. "Cada vez que Scott Borchetta ha escuchado las palabras 'Scooter Braun' escapar de mis labios, fue cuando estaba llorando o intentando no hacerlo. Él sabía lo que estaba haciendo; ambos lo hicieron controlando a una mujer que no quería estar asociada con ellos. En perpetuidad."

Lo único que le queda a la estrella pop es expresar su disgusto en público, a través de las redes sociales, donde tiene millones de seguidores y es una influencia en el mercado de la música. De la misma manera que sostuvo una larga pelea de años con Kanye West, que abordó en canciones y en el escenario en los premios Grammy, la artista de 29 años le declaró la guerra mediática a dos nuevos enemigos en las redes sociales: Scott Borchetta, amigo de su padre y director de la compañía discográfica Big Machine y Scootter Braum.

El hashtag, #WeStandWithTaylor, se convirtió en tendencia en Twitter el domingo por la noche y artistas como Halsey, Shawn Mendes, Miley Cyrus compartieron mensajes o se solidarizaron con la cantante.