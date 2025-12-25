Navidad 2025: Taylor Swift hace un generoso donativo para la entrega de alimentos gratuitos en EE.UU.

Un par de días antes de Navidad, Taylor Swift realizó una millonaria donación a una de las fundaciones más importantes de Estados Unidos para repartir alimentos gratuitos en todo el país. La famosa también recibió reconocimiento a través de las redes sociales de American Heart por su contribución para la prevención de enfermedades cardíacas.

El generoso donativo de Taylor Swift en Navidad

Antes de Navidad, Taylor Swift donó un millón de dólares a la fundación Feeding America para contribuir en la repartición de alimentos gratuitos y ayudar a las familias estadounidenses que pasan hambre, de acuerdo con CBS News.

Feeding America agradeció a Taylor Swift la donación de un millón de dólares en apoyo a la lucha contra el hambre en Estados Unidos (Instagram/@feedingamerica)

Claire Babineaux-Fontenot, la directora ejecutiva de la asociación sin fines de lucro, explicó que el apoyo de la compositora y cantante ha sido continuo y es de mucha ayuda para la red de bancos de alimentos, despensas de alimentos y programas de comidas locales, que supervisan en diferentes partes del país.

Aunque la intérprete de Love Story no realizó ninguna declaración pública al respecto, Feeding America le agradeció con una publicación en Instagram, donde aclaran que su aportación ayuda a terminar con el hambre y alimenta a familias enteras durante las fiestas decembrinas.

La otra donación millonaria de Taylor Swift a la caridad

Por otro lado, American Heart también publicó un agradecimiento a Taylor Swift por el donativo que realizó recientemente, el cual también fue de un millón de dólares.

La asociación reveló que la aportación de la cantante fue en honor a su padre, quien tuvo padecimientos cardíacos y una importante cirugía durante 2025.

La contribución de Taylor Swift será dirigida a las investigaciones científicas relacionadas con la prevención de enfermedades cardíacas y accidentes cardiovasculares.

American Heart recibió una donación de un millón de dólares para prevenir enfermedades del corazón (Instagram/@american_heart)

Qué es Feeding America y cómo donar

Es una organización sin fines de lucro enfocada en aliviar el hambre en Estados Unidos y dirige una red nacional de 200 bancos de alimentos que reparten comida gratis en todo el país, según su sitio web.

Feeding America recibe donaciones que van desde un dólar, el cual puede proporcionar hasta 10 comidas a personas en condiciones de hambre.

La contribución puede ser mensual o solo una vez y realizarse a través del portal web de la asociación, a través de Pay Pal, tarjetas de crédito o débito o a por medio de depósitos a una cuenta bancaria.

Feeding America combate la inseguridad alimentaria en Estados Unidos (ArchivoFeeding America)

La organización aclara que el 98% de lo donado se va directo a campañas y programas destinados a ayudar a millones de personas que sufren hambre, además de que también aceptan donativos en especia.

La fundación reveló en un estudio que 47 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria en EE.UU. Lo que quiere decir que 1 de cada 5 niños no tiene suficiente comida para crecer fuerte, que el hambre se encuentra en todos los condados y que más de 50 millones de personas han recurrido a bancos de alimentos en busca de ayuda.

Qué le ocurrió al papá de Taylor Swift y por qué donó un millón a American Heart

La famosa donó un millón de dólares a la organización dedicada a reducir las muertes por enfermedades cardiovasculares y ataques cerebrales, el mismo año que su padre se recuperó exitosamente de una complicada cirugía.

El padre de Taylor Swift atravesó una cirugía de corazón durante 2025 y la famosa donó un millón de dólares a American Heart en su honor (ARCHIVO- Photo © 2024 Mega/The Grosby Group) SGSAN - Mega/The Grosby Group

Según ABC News, el señor Scott Swift, de 73 años, se sometió a una cirugía de bypass quíntuple a mediados de 2025.

El procedimiento también es conocido como injerto de derivación de la arteria coronaria y tiene como objetivo mejorar el flujo de la sangre al corazón.

La fundación American Heart dijo que el donativo millonario de la cantante era en honor a su padre, y que su aportación investigación científica, la prevención y el tratamiento de enfermedades cardíacas.