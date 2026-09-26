Taylor Swift volvió a la rutina de cantar y rompió un récord con la presentación de su nuevo (viejo) álbum

Se terminó el descanso. La canción inédita que Taylor Swift lanzó ayer como parte del disco The Life of a Showgirl: Encore ya ha batido sus propios récords.

Una de las cuatro canciones de Swift publicadas ayer, “Patient Zero”, se convirtió de inmediato en el tema de una artista femenina con más reproducciones en un solo día en lo que va de 2026, según informó Spotify. Por si esto fuera poco, Taylor se convirtió en la artista femenina con mayor número de reproducciones en un solo día en lo que va de año (por esto se cuentan tanto los estrenos como todo el resto de su catálogo).

Así es la vida de la cantante norteamericana, todo en cifras XXL. Y lo cierto es que, tratándose de una intérprete y compositora hiperactiva (ha llegado a publicar discos como The Tortured Poets Department - The Anthology, con 31 canciones) era raro que desde su casamiento no diera señales de vida en materia de publicaciones musicales o shows.

The Life of a Showgirl: The Encore, de Taylor Swift UNIVERSAL MUSIC

Taylor se casó con el jugador de fútbol americano Travis Kelce el 3 de julio pasado, en una ceremonia que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, el cual fue transformado por completo en un enorme jardín con un estilo de “bosque encantado”. Una de las particularidades mayores fue que se trató de un evento blindado con un fuerte operativo policial y un estricto veto de teléfonos celulares y contratos de confidencialidad para los invitados (asistieron más de 1100, entre ellos muchas celebridades como Beyoncé, Jay-Z, Tom Brady, Dakota Johnson, Hugh Grant y Selena Gomez).

Además, las actuaciones en vivo fueron un show aparte. Paul McCartney subió al escenario e hizo cantar a todos los presentes interpretando algunos de los más grandes éxitos de The Beatles. Stevie Nicks, la legendaria integrante de Fleetwood Mac, brindó un show calificado por los asistentes como “increíblemente íntimo y emotivo”. También estuvieron Tim McGraw, Avril Lavigne, Fergie, Ciara, Ice Spice y Tate McRae, entre otros.

The Life of a Showgirl: The Encore, de Taylor Swift UNIVERSAL MUSIC

Canciones y nominaciones

El día de su estreno, las cuatro nuevas canciones del álbum de Swift ocupaban los cuatro primeros puestos de la lista Top 50 – Global de Spotify. Durante las primeras 24 horas ”Patient Zero" acumuló más de 18,5 millones de reproducciones, solo en esta plataforma. Le sigue “Cleveland, aunque no tan de cerca. Lo que tiene a su favor esta segunda canción del estreno es que el videolyric oficial que se publicó muestras imágenes de Taylor y su esposo Travis, viajando en auto, supuestamente a la ciudad que le da título a la canción. Una filmación casera y vintage para acompañar la letra de este tema que dice: ”Solo necesitas encontrar a una persona en todo este mundo a la que no le parezcas completamente insoportable. Y tengo un anuncio importante que hacer. Encontré a la mía (así es)“. Taylor canta mientras se repite la imagen de los dos tortolitos.

¿Puede que aumenten drásticamente esos números que ostentan los cuatro nuevos temas de Taylor? Puede que sí, el domingo por la noche, cuando se realice una nueva edición de los MTV Video Music Awards. Para esta edición Swift tiene nueve nominaciones. Solo una estatuilla de esas nueve categorías la ubicaría por encima de Beyoncé, que acumula 30 en toda su carrera.

Madonna y Taylor Swift, entre las más nominadas a los MTV Video Music Awards, que se realizarán este domingo AP

El jueves se publicó un adelanto del video de “Patient Zero”, y ese breve fragmento pareció ofrecer suficientes pistas para que los seguidores de Swift buscaran mensajes ocultos. Las conjeturas han ido cobrando fuerza desde que ella apareció junto a Mariska Hargitay en un sketch de la reciente ceremonia de los Emmy, ambientado en el universo de Law & Order: SVU. Swift pronunció unas palabras enigmáticas que han mantenido a sus seguidores acérrimos intentando descifrarlas desde entonces. Lo que sí quedó confirmada es la participación en el videoclip que se estrenará este domingo de Colin Farrell y Dakota Johnson.