Taylor Swift sorprende con una edición de lujo de The Life of a Showgirl que incluye cuatro canciones inéditas

Esta semana Taylor Swift anunció un nuevo lanzamiento que se agrega a su extensa discografía. A casi un año de su último álbum, The Life of a Showgirl, dio a conocer una nueva edición llamada The Encore (“El Bis” en español). Esta entrega cuenta con cuatro nuevas canciones: “Patient Zero”, “Cleveland!”, “Pink Clouding” y “Babylon”.

La noticia causó gran repercusión en redes sociales y en las búsquedas de la web, con un aumento de más del 5000% del término “Taylor Swift Patient Zero”, el single de la nueva versión. Además, la cantante también publicó un teaser del videoclip que dirigirá y actuará, junto con Dakota Johnson y Colin Farrell. Se presentará el domingo 27 durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAS).

Taylor Swift presentó un adelanto del videoclip de "Patient Zero"

De qué trata el nuevo disco de Taylor Swift

The Life of a Showgirl fue el duodécimo álbum de Taylor Swift, lanzado el 3 de octubre de 2025. Fue grabado junto a los productores suecos Max Martin y Shellback, quienes habían trabajado con Swift en sus álbumes Red (2012), 1989 (2014), y Reputation (2017). Según reveló la cantante, compuso las canciones durante su gira con The Eras Tour (2024) y se basó creativamente en su vida pública como artista. Tanto en las letras como en el arte visual, el disco adoptó una temática provocativa inspirada en las showgirls, las bailarinas en un teatro de revista.

The Life of a Showgirl se convirtió en el álbum más escuchado en la historia durante su primera semana Republic Records

Se convirtió en el álbum más reproducido en un solo día de 2025 y fue el más escuchado en su primera semana en toda la historia. “Viajé a Suecia para celebrar con Max y Shellback (...), había un estudio allí e hicimos lo que hacemos cuando sentimos algo: escribimos más canciones”, reveló Swift en su cuenta de Instagram. The Life of a Showgirl: The Encore es el segundo disco dentro del mismo álbum.

Las nuevas canciones de The Life of a Showgirl

El nuevo single de esta entrega es “Patient Zero”, que habla sobre una relación tóxica y el proceso de escapar de ella. Swift plantea una escena en la que alguien le pregunta por una relación anterior y le pide un consejo sobre esa persona. Utiliza la figura del “paciente cero” (referida al primer contagiado por una enfermedad) como metáfora de alguien que está afectado por una “toxicidad emocional”. El tema presenta un tono más crudo y sombrío a diferencia de los otros temas del álbum.

La segunda canción es “Pink Clouding”, un término que en inglés se refiere a una fase temporal de euforia intensa, optimismo extremo y gran confianza, que a menudo se produce durante las primeras etapas de la recuperación de una adicción. La artista utiliza esa idea para retratar las etapas iniciales de una relación, en la que todo es color de rosas, pero que, con el tiempo, ese primer enamoramiento desaparece. La letra adopta un tono de arrepentimiento y responsabilidad personal por los daños hechos a otra persona.

The Encore es el segundo disco de The Life of a Showgirl y cuenta con cuatro canciones nuevas Instagram (@taylorswi)

A este tema le sigue “Cleveland!”, una canción con un ritmo movido y juguetón en la que Taylor Swift confronta las críticas por su relación con Travis Kelce. Con una letra más sencilla que el resto de los temas, enumera todas las acusaciones que le hacen sobre ser “mala bailarina” o “mal vestida”. A todo responde con que “a él le gusta” y que es el “amor de su vida”.

Por último, se encuentra “Babylon”, donde desarrolla la historia de alguien que abandona su hogar en busca de libertad, éxito y emoción, solo para darse cuenta de que la verdadera “Babilonia” estaba en la vida que dejó atrás. La artista utiliza la figura de la antigua ciudad mesopotámica como un espejismo de belleza y grandiosidad, pero que en realidad es frágil y está condenada a desaparecer.

“Patient Zero”: el videoclip más esperado

Junto con el anuncio de las nuevas canciones, Taylor Swift también dio a conocer un adelanto del videoclip de “Patient Zero”, en el que actúa junto a Dakota Johnson y Colin Farrel. Además, la dirección fotográfica estará a cargo del mexicano Emmanuel Lubezki, tres veces ganador del Óscar por su trabajo en Gravity (2013), Birdman (2014) y The Revenant (2015).

El videoclip de "Patient Zero" se estrenará el domingo 27 de septiembre durante la ceremonia de los VMAS Instagram (@taylorswift)

Las imágenes muestran a Swift y Johnson en escenas espejadas: ambas se lavan las manos frente a un mismo lavabo, se zambullen en el agua y permanecen juntas frente a una tumba. Esto seguiría la línea de la letra de la canción, en la que la cantante le advierte a la actual pareja de su ex sobre su toxicidad. El video se dará a conocer el domingo 27 de septiembre durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAS).