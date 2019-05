Tini Stoessel sobre el video con el Kun Agüero: "No pensé que iba a aceptar"

Fuente: Archivo

Este viernes 3 de mayo, Tini Stoessel presentará una nueva canción que, seguramente, será otro éxito en su carrera. Se trata del tema "22", que hace referencia a su edad y para el cual convocó nada más ni nada menos que al Kun Agüero para que la acompañe en el videoclip. Durante una entrevista con Telefe Noticias, ambos hablaron sobre la experiencia de trabajar juntos.

"Cuando le voy a contar la idea pensé que él me iba a decir, 'Tini, no estoy para eso'. Realmente no me imaginaba que iba a aceptar", contó la cantante. "Somos amigos hace un montón y como se que le encanta bailar y le gusta mucho la cumbia, pensé que a lo mejor se copaba", agregó.

Por suerte para ella, la respuesta del jugador de fútbol fue positiva. "Si, me copa bailar, olvidate", dijo el Kun, que se mostró más bien callado durante la entrevista.

Emocionada, Tini se animó a contar un poco de qué se trata el video que filmaron juntos. "Es una historia de amor, ella está despechada porque no le fue bien con su relación anterior y va contando un poco todo. De repente entra él, ella está cantando en el escenario, se conocen y arranca la historia", reveló. "Estoy feliz de tenerlo a él en el video".

Hace un mes, tras la inesperada presencia del Kun Agüero en la fiesta de cumpleaños que la ex chica Disney celebró a finales de marzo, los rumores de romance entre ellos comenzaron a sonar con fuerza. Sin embargo, Stoessel salió al cruce afirmando que lo que la une al futbolista es una vieja amistad y, con un posteo realizado por la cantante, reveló que la cercanía entre ambos se debía a este video.

Por su parte, Agüero también compartió la imagen en sus historias de Instagram y comentó la foto de Tini: "¡Vamosss! ¡Ya falta poquito!", a lo que ella respondió con entusiasmo y más emojis.