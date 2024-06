El impactante video de Céline Dion en medio de una crisis durante el rodaje de su documental

Escuchar

Pese a que fue diagnosticada con el Síndrome de la persona rígida en diciembre de 2022, Céline Dion se sintió preparada para contar los detalles de su enfermedad este mes, el mismo en el que estrenó su documental Soy Céline Dion (Amazon Prime Video), en el que abrió su corazón al mostrar los efectos devastadores de vivir con esta afección neurológica.

Céline Dion sufriendo una de sus crisis por el síndrome de la persona rígida (Foto: captura Amazon Prime Video)

Fue la misma artista canadiense de 56 años quien le permitió a Irene Taylor, la directora de la cinta, mostrar el momento en el que sufre una fuerte convulsión debido al síndrome que la alejó de los escenarios hace casi dos años.

En el video que ya circuló por distintos portales se puede ver a la intérprete de “My Heart Will Go On”, la icónica canción de Titanic (1997), sufriendo un espasmo prolongado durante una consulta médica. La escena tiene una duración de 10 minutos, donde experimenta los dolores de la enfermedad que causa rigidez muscular, la cual se prolonga con el paso del tiempo. “No sé cómo expresarlo, es como… ¿Sabes? No tener control de ti misma”, comenta tras el episodio.

Céline Dion sufriendo una de sus crisis por el síndrome de la persona rígida (Foto: captura Amazon Prime Video)

En diálogo con AP, Taylor reveló algunos detalles de su charla con la cantante al momento de darle el permiso para grabar la secuencia. “Ella estaba en las mejores manos que podía estar. Si necesitaran un par de manos extra, habría dejado caer mi micrófono y habría entrado para ayudarlos sin lugar a dudas. Pero decidí seguir filmando sabiendo que no teníamos que usarlo”, dijo.

Cuando se recuperó, Céline se envolvió en una toalla y se sentó en la camilla, momento en el que mencionó sentirse avergonzada de lo ocurrido. Sin embargo, la artista se fue alegre de la consulta. “Y creo que esa era su manera de decir: ‘si filmaste eso puedes saber que está bien’. No sé qué aspecto tenía, y pensé ‘sí, pero ella no sabe cómo se ve. Ella solo estaba semiconsciente’. Finalmente, lo edité para la película”, agregó.

En uno de los recortes, la artista más exitosa de todos los tiempos, promete volver al escenario cuando su cuadro mejore. “Todavía me veo bailando y cantando. Siempre encuentro el plan b y el plan c, ya sabes. Ese soy yo. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. Pero no me detendré. No pararé”, continuó.

Asimismo, en el film revela que hasta recibir el diagnóstico, lidió durante casi dos décadas con los síntomas, por lo que al principio había atribuido sus problemas de salud a infecciones de senos nasales y oídos. “No puedo mentir más”, sostuvo en el documental, sobre por qué decidió contarle al mundo sobre su padecimiento.

Qué es el síndrome de la persona rígida

El síndrome de persona rígida se caracteriza por espasmos en varios de los músculos del cuerpo, especialmente en el torso, brazos y piernas, acompañados a veces de posturas inusuales. La teoría médica sugiere que tiene un origen autoinmune, en el que el cuerpo ataca su propio sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal.

Celine Dion regresó al escenario de los Grammy @recordingacademy / Instagram

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés), se observó la asociación de este síndrome con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

Esta enfermedad, detalla el artículo médico, muestra una mayor prevalencia en mujeres, suele desarrollarse entre los 30 y 60 años y los episodios pueden desencadenarse por una sensibilidad especial hacia el ruido, el tacto o como reacción a sobresaltos.

