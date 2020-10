U2: a 40 años de Boy, 5 curiosidades del primer disco de la banda

Bono, a comienzos de los ochenta; Boy cumplió 40 años y hay algunas curiosidades que vale la pena repasar: quién es el chico de la tapa, cuándo se editó el disco en Argentina y algunos secretos de sus letras Crédito: Helge Overas/Wiki commons

Silvina Marino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de octubre de 2020 • 14:59

Toda fundación, si es mítica, está destinada a trascender. Y ése es el caso de U2, cuya historia comienza con un chico (Larry Mullen Jr.) que toca la batería y publica un aviso en su colegio para formar su banda. Así nació el grupo irlandés que, gracias a este artilugio con pocas posibilidades de progresar, sumó bajista, guitarrista y cantante y se convirtió en una de las bandas más exitosas de la historia del rock.

Corría 1976 y faltaban cuatro años para la edición de su álbum debut llamado Boy (antes habían editado el EP Three). Y es ese mismo primer disco de estudio el que esta semana cumple 40 jóvenes años de su edición en Gran Bretaña.

Con la personalidad inobjetable de Bono, y las contribuciones de The Edge, Adam Clayton y el propio Mullen. Boy surgió de la selección de 40 temas que los de Dublín habían acopiado hasta aquel 1980. Y que plasmaron aquí con esa textura post-punk, ese pulso rockero y esa grandilocuencia que los acompañaría durante toda su carrera. De ahí en más, la sucesión de logros, hits, reconocimiento y, finalmente, estadios.

Recordamos acá cinco curiosidades del disco que se mantiene fresco, joven, urgente:

Chico de tapa

Es tan común que inquieta. La tapa de Boy se presenta con la carita angelical de un nenito rubio que parece increparnos con su mirada. Se trata de Peter Rowen, hermano menor de Derek, luego conocido como Guggi y como miembro de la banda The Virgin Prunes. Ellos eran amigos y colaboradores de U2.

Lo cierto es que Peter dejó su marca no sólo en este disco, sino también en la tapa del single "I Will Follow", en el arte de War (1981) y en la colección de grandes éxitos The Best Of 1980-1990. Una rareza es que las portadas fueron cambiadas en Estados Unidos y Canadá, donde se interpretó que la imagen podía sugerir una intención pedófila y se optó por una foto distorsionada del grupo.

Dice la leyenda que el pequeño de apenas 6 años que aquí mira fijo y lánguido a la cámara pero que se enfurece para War, recibió contento su pago por el trabajo. Este consistió en unas cuantas barritas del clásico chocolate Mars.

U2 en sus primeros años, a punto de conquistar el mundo

Tarde en Argentina

El primer disco de U2 tiene un festejo distinto en nuestro país. Sucede que aquí Boy se editó recién en 1987, cuando se realizó el lanzamiento internacional de The Joshua Tree. El sello RCA Ariola era dueño de las licencias de Island Records en Argentina. Y si bien ya había editado The Unforgettable Fire (1985), aprovechó para completar la colección de los ya exitosos irlandeses. Así llegaron al país, no sólo Niño (Boy) sino también Guerra (War), Octubre (October) y el álbum en vivo Bajo un cielo rojo sangre (Under a Blood Red Sky). Los formatos de Boy fueron cassette y vinilo y las canciones también estaban traducidas al igual que el nombre de la obra. Todos los temas aparecían en español, excepto "An Cat Dubh" que, curiosamente, mantuvo su irlandés original.

El gato negro

Si se habrá escrito sobre este tipo imponente de felinos. Y de esa tradición seguramente se nutrieron los músicos, al menos para el título de su composición doble "An Cat Dubh/ Into the Heart". Se trata de dos temas tocados juntos como si fueran una única canción (así aparece tanto en el disco como, luego, en sus shows en vivo). Si bien la primera parte del track presenta su título en irlandés, la letra se desarrolla en inglés y hace alusión a un affaire que tuvo Bono cuando se separó de Ali Hewson (hoy su mujer). Aunque podría aludir a la cacería gatuna y nocturna de algún pájaro, la interpretación más directa nos lleva al terreno de lo sexual: ¨Y cuando ella termina, duerme junto a la naturaleza¨.

La portada del disco

La iglesia o la madre

Evidentemente, "I Will Follow", tema que abre Boy, trata sobre el amor incondicional. ¿Pero a quién? Bono lo cuenta en el libro autobiográfico llamado U2 by U2, que recopila entrevistas realizadas a los músicos. Allí sostiene que ese amor incondicional "es el que siente una madre por sus hijos. Si te vas, te seguiré. No importa lo que hagas, no te podés separar de mi amor". Sin embargo, también aclara la otra interpretación, la que el propio cantante dice recordar de los escritos biblícos: ¨Ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios". Más allá de esta lectura, Bono admite cantar siempre el tema desde el punto de vista de su propia madre. Y lo hace a modo de tributo a la figura indispensable en su vida, que falleció repentinamente cuando él tenía 14 años.

El ruido y la furia

Varios sonidos llamativos se esparcen a lo largo del álbum. Empezando por el principio. En "I Will Follow" se escuchan botellas rotas (que Bono estaba destrozando adrede) y un ruido metálico provocado por el productor Steve Lillywhite, al frotar un cuchillo con los rayos de la rueda de una bicicleta. Y eso no es todo en la participación de Lyllywhite, que aquí, por caso, se dedica a tocar el glockenspiel.

The Edge y Bono, en los 80

La intervención de Lillywhite se considera crucial para ayudar al grupo a evocar su infancia (que es el hilo conductor desde la tapa hasta las letras). Steve se destacó en la producción de otros clásicos de U2, además de trabajos de Peter Gabriel, Dave Matthews Band, XTC y Simple Minds.

Conforme a los criterios de Más información