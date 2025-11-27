“Estaban preocupados”. Es la hija de un icónico cantante, desafió a su familia y hoy triunfa como actriz

En el universo de Hollywood, hay una actriz de 34 años que se destaca por mérito propio más allá de su famosísimo padre. Ella es Eve Hewson, hija del icónico vocalista de U2, Bono (Paul David Hewson), y de la activista y empresaria Ali Hewson. Nacida como Memphis Eve Sunny Day Iris Hewson el 7 de julio de 1991 en Dublín, creció en un hogar donde la música, la creatividad y el compromiso social eran parte del día a día. Sin embargo, Eve recuerda una niñez sorprendentemente normal gracias al esfuerzo de sus padres por inculcarles humildad a ella y a sus hermanos, Jordan, Elijah y John, y mantenerlos alejados de los excesos del estrellato.

Eve junto a su madre Alison, su padre Bono y su hermana mayor Jordan (licenciada en Ciencias Políticas), durante un evento en NeueHouse Hollywood, Los Ángeles, en 2016 Getty Images

FRENTE A LA NEGATIVA FAMILIAR

Aunque el arte era moneda corriente en su casa, sus padres soñaban con verla en una profesión más estable. Pero Eve tenía claro su destino: “A los 15 años participé en una película independiente y supe que no quería hacer otra cosa”, reveló en una entrevista. “No querían que me mudara a Hollywood, ni que me metiera en el mundo del cine. Estaban preocupados por su hija de 15 años que, de repente, llegó a casa y les dijo: ‘Quiero ser actriz’. Y ellos: ‘¡Por Dios, no! Por favor, sé arquitecta’”. A pesar de la resistencia inicial, terminaron apoyando su decisión y se convirtieron en sus mayores admiradores. Tras estudiar en la Academia de Cine de Nueva York y graduarse en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, Eve debutó en cine, en 2011, con This Must Be the Place, junto a Sean Penn. Luego llegaron papeles en The Knick y la serie Behind Her Eyes. Su gran momento apareció con la comedia oscura Bad Sisters y, más recientemente, con la exitosa miniserie de Netflix The Perfect Couple, donde compartió pantalla con Nicole Kidman y Dakota Fanning. Actualmente, protagoniza con George Clooney y Adam Sandler la película Jay Kelly.

Con el elenco de la exitosa serie "The Perfect Couple", liderado por Nicole Kidman y Liev Schreiber

Enfundada en un sensual vestido Dolce & Gabbana, Eve dijo presente en la reciente ceremonia de entrega de premios GQ Men Of The Year 2025, en Londres. Completó el look con un abrigo de piel de Auter Getty Images

“Crecí viendo a mi padre trabajar todo el día. Sé de la enorme cantidad de esfuerzo que hay detrás. El éxito que la gente ve en las revistas, en internet o donde sea que obtengan su información es sólo una pequeña parte del trabajo real que se realiza. Y eso me sirvió de gran entrenamiento para saber cuánto hay que comprometerse con algo”, le dijo a la revista Byrdie en noviembre de 2024.

LA RELACIÓN CON LA FAMA Y EL AMOR

A pesar de su linaje, Eve insiste en tener los pies en la tierra. “La gente que me rodea no pasaría tiempo conmigo si me convirtiera en una famosa insoportable. Así que eso ayuda”, declaró. Además de brillar como actriz, la hija de Bono se convirtió este año en la cara de la nueva línea Shapewear de Calvin Klein, fotografiada por Charlotte Wales. “Cuando hice la campaña me sentí como en casa”, le aseguró a Harper Bazaar.

Fotografiada por Charlotte Wales, la actriz protagoniza la campaña de la nueva línea Shapewear de Calvin Klein

En lo sentimental, Eve estuvo de novia con el actor James Lafferty, de quien se separó en 2012, y se especuló con un romance con Max Minghella, famoso por su papel en El cuento de la criada, pero lo cierto es que la “chica U2” mantiene su vida amorosa bajo siete llaves, lo que aumenta el halo de misterio que la rodea.