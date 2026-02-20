“Nació para morir libre”: qué dice la letra completa en español de la canción de U2 en homenaje a Renee Good

La banda irlandesa U2 lanzó su EP Days Of Ash como una reacción directa a los recientes conflictos sociales en Estados Unidos. El tema principal, “American Obituary”, está dedicado a Renee Good, fallecida el pasado 7 de enero durante un operativo de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minneapolis.

Qué dice la letra de la canción de U2 en homenaje a Renee Good

En “American Obituary”, el vocalista Bono narra de forma poética y crítica los hechos que rodearon la muerte de Good. La canción abre con versos que mencionan su nombre completo y la fecha del incidente, y hace referencia directa a la acusación oficial que la calificó como “terrorista doméstica”, según News Week.

Entre los fragmentos más destacados se encuentran líneas como: “Renee Good nació para morir libre, madre estadounidense de tres. Séptimo día de enero. Una bala por cada hijo… ¿Renee, la terrorista doméstica?”.

El tema también incluye frases de denuncia y reflexión social como: “Lo que no puedes matar no puede morir. Estados Unidos se levantará contra la gente de la mentira. Te amo más de lo que el odio ama la guerra”.

En otro pasaje, la letra incorpora una súplica espiritual y una crítica al uso de la fuerza: “¿Podrías detener una bala en el aire? Ella dice el poder del pueblo es mucho más fuerte que el de la gente en el poder”.

La canción combina elementos de duelo personal con cuestionamientos políticos, en línea con el historial de activismo social de la banda.

La muerte de Renee Good en Minneapolis tuvo una gran repercusión a nivel nacional y mundial (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

Quién era Renee Nicole Good y cómo ocurrió su muerte

Renee Nicole Good era una mujer de 37 años, residente de Minneapolis, descrita por familiares como una “madre dedicada” y “profesional comprometida”. Trabajaba como asistente dental y también colaboraba con una cooperativa de crédito. Tenía tres hijos de 15, 12 y seis años.

El 7 de enero de 2026 murió durante una operación del ICE. Según la versión federal, un agente disparó en defensa propia tras considerar que Good intentó embestir a oficiales con su vehículo. Sin embargo, autoridades locales cuestionaron esa interpretación tras revisar los videos del incidente, lo que generó una fuerte polémica nacional.

U2 incluye seis canciones en su EP 'Days Of Ash' como una respuesta a las situaciones actuales de caos y violencia (Instagram/@u2)

Cuales son las otras canciones que se incluyen en el EP de U2

El EP Days Of Ash de U2 incluye seis canciones que la banda presenta como una respuesta a la actualidad. Cuatro de las cinco canciones “tratan sobre individuos, una madre, un padre, una adolescente, cuyas vidas fueron brutalmente truncadas”, consignó Euronews.

Las canciones con sus respectivos sucesos son las siguientes: