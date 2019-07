Un disco de cuando Prince componía para otros

Fuente: LA NACION

Sebastián Ramos 2 de julio de 2019

Originals: "Sex Shooter", "Jungle Love", "Manic Monday", "Noon Rendezvous", "Make-Up", "100 MPH", "You're My Love", "Holly Rock", "Baby, You're A Trip", entre otros. (Warner Bros),prince

Qué panzada se deben estar haciendo los responsables de clasificar y catalogar el arcón repleto de grabaciones que dejó Prince tras morir sorpresivamente, tres años atrás.

El pequeño gran genio de Minneapolis, obsesivo e hiperprolífico, dejó un legado inabarcable, con registros de todo tipo que, según los dueños mismos de sus derechos, les permitiría editar un álbum por año a lo largo de décadas. Así las cosas, tras el primer disco póstumo, Piano & A Microphone 1983, editado en 2018, este segundo lanzamiento está dedicado a la gran cantidad de composiciones que Prince cedió a otros artistas, en su mayoría amigos o protegidos por él durante sus carreras, en su voz (algunos de ellos, incluso en primarios demos). Un recorrido por la versatilidad de este músico sin par que va desde el "Manic Monday" que The Bangles llevó a lo más alto de los rankings del mundo en 1985 al "Nothing Compares 2 U" que The Family grabó también en 1985 y Sinead O'Connor popularizó en 1990, pasando por temas que Prince les dio para que grabaran en su momento a Sheila E, The Time, Vanity 6 y hasta Kenny Rogers. Un catálogo multifacético que recuerda todo lo pop, funk, sexy, rockero y baladista que podía ser este artista inmenso.