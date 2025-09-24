WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que presenta muchas oportunidades, puesto que ofrece una infinidad de funciones. Por este medio, se pueden compartir distintos mensajes, links y archivos, como es el caso de canciones. Esta función se puede aprovechar para sorprender a alguien especial, como son los abuelos.

Aunque, a veces, las personas mayores tienen problemas con la tecnología, muchos supieron adaptarse y aprendieron a manejar los celulares. Algunos incluso usan con facilidad la aplicación de mensajería de Meta. Por eso, no hay nada más agradable que recibir un mensaje especial de sus nietos. En fechas especiales o simplemente para recordarles cuánto se los quiere, dedicarles una canción puede ser un gesto simple y emotivo.

Mandar una canción por WhastApp es una forma innovadora para expresar el cariño que se les tiene Pexeles

Ahora, ¿cuáles son las mejores canciones para dedicarle a los abuelos? Esta es una duda que puede responder la inteligencia artificial. Una de las plataformas más utilizadas por las personas es ChatGPT, que viene con tecnologías avanzadas de IA generadas por los últimos modelos de lenguaje de OpenAI. A la hora de brindar información, la herramienta recopila datos de distintos sitios web.

De todos modos, cabe recordar que se tratan de sugerencias, por lo cual cada persona puede elegir el tema que más le parezca conveniente compartir a sus abuelos.

Diez canciones para dedicarle a los abuelos y enviar por WhatsApp

Para honrar a los abuelos, la IA armó una playlist ideal de diez canciones para compartir que combinan clásicos y temas más actuales:

“Abuelo, querido abuelo” – Los Auténticos Decadentes : se trata de una canción que en muchas familias se volvió sinónimo de festejo. Con el estilo festivo y popular de esta banda, rinde un homenaje directo y cariñoso a la figura del abuelo. Es un tema que se presta para acompañar un mensaje alegre por WhatsApp, y evoca a reuniones familiares y momentos de humor compartido.

: se trata de una canción que en muchas familias se volvió sinónimo de festejo. Con el estilo festivo y popular de esta banda, rinde un homenaje directo y cariñoso a la figura del abuelo. Es un tema que se presta para acompañar un mensaje alegre por WhatsApp, y evoca a reuniones familiares y momentos de humor compartido. “Honrar la vida” – Mercedes Sosa: la interpretación de la cantante en este tema es una de las más profundas de la música popular argentina. Su letra transmite un mensaje de compromiso, gratitud y reconocimiento, valores que muchos nietos podrían expresar hacia sus abuelos. Compartirla es una manera de decirles cuánto se valora su legado y el ejemplo que representan.

Mercedes Sosa - Honrar La Vida (En Vivo)

“Color esperanza” – Diego Torres : esta canción se convirtió en un himno de optimismo y todavía hoy sigue vigente en cada encuentro o evento familiar. Invita a mirar el futuro con fe y alegría, un mensaje que los abuelos suelen recibir con emoción porque les recuerda la importancia de transmitir esperanza a las nuevas generaciones.

: esta canción se convirtió en un himno de optimismo y todavía hoy sigue vigente en cada encuentro o evento familiar. Invita a mirar el futuro con fe y alegría, un mensaje que los abuelos suelen recibir con emoción porque les recuerda la importancia de transmitir esperanza a las nuevas generaciones. “Zamba para olvidar” – Los Chalchaleros : este género musical es una de las expresiones más tradicionales de la música argentina, y este tema en particular remite a las peñas, guitarreadas y reuniones donde la familia se juntaba a cantar. Para muchos abuelos es un viaje directo a su juventud, a los recuerdos de sus pueblos o ciudades del interior. Dedicarla es también una forma de reconocer esa raíz cultural compartida.

: este género musical es una de las expresiones más tradicionales de la música argentina, y este tema en particular remite a las peñas, guitarreadas y reuniones donde la familia se juntaba a cantar. Para muchos abuelos es un viaje directo a su juventud, a los recuerdos de sus pueblos o ciudades del interior. Dedicarla es también una forma de reconocer esa raíz cultural compartida. “My Way” – Frank Sinatra: es un clásico internacional que se convirtió en himno de toda una generación y que tiene muchas versiones distintas. Su letra habla de haber transitado la vida con convicción, con aciertos y errores, pero siempre fiel a uno mismo. Es una canción cargada de simbolismo que conecta con la experiencia de muchos abuelos, quienes al escucharla pueden reconocerse en su mensaje y sentirse orgullosos de lo vivido.

My Way - Frank Sinatra (en vivo desde Madison Square Garden en 1974)

“Te quiero, te quiero” – Sandro : este artista fue un ídolo de multitudes y todavía hoy es recordado con devoción. Esta canción, con su romanticismo y calidez, suele traer a la memoria épocas de juventud, bailes y serenatas. Para los nietos, enviar este tema a sus abuelos es regalarles un instante de nostalgia y ternura, recordándoles cuánto significan en la familia.

: este artista fue un ídolo de multitudes y todavía hoy es recordado con devoción. Esta canción, con su romanticismo y calidez, suele traer a la memoria épocas de juventud, bailes y serenatas. Para los nietos, enviar este tema a sus abuelos es regalarles un instante de nostalgia y ternura, recordándoles cuánto significan en la familia. “Balada para un loco” – Astor Piazzolla y Amelita Baltar : dedicar este tango a los abuelos significa, en parte, regalarles un momento de su pasado. Esta canción puede despertar recuerdos de juventud, de la Ciudad de Buenos Aires décadas atrás y de un modo de sentir muy rioplatense. Es un gesto que no solo transmite cariño, sino también complicidad cultural, porque habla de un mundo que ellos conocen muy bien y que forma parte de su identidad.

: dedicar este tango a los abuelos significa, en parte, regalarles un momento de su pasado. Esta canción puede despertar recuerdos de juventud, de la Ciudad de Buenos Aires décadas atrás y de un modo de sentir muy rioplatense. Es un gesto que no solo transmite cariño, sino también complicidad cultural, porque habla de un mundo que ellos conocen muy bien y que forma parte de su identidad. “Yesterday” – The Beatles: esta banda marcó a varias generaciones, por lo que no puede faltar una de sus canciones más famosas. La letra, cargada de nostalgia y melancolía, es un recordatorio de la importancia de los recuerdos. Dedicarla a los abuelos es acercarse a ese mundo musical que ellos vivieron en primera persona y que sigue siendo parte del presente.

Abel Pintos - Motivos - Fuente: YouTube