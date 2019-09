Pixies: un intento de volver a la gloria perdida

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de septiembre de 2019

Beneath the Eyrie: "In the Arms of Mrs Mark of Cain", "On Graveyard Hill", "Catfish Kate", "This Is My Fate", "Ready for Love", "Silver Bullet", "Long Rider", "Los Surfers Muertos", entre otros / Nuestra opinión: muy buena

El envase no es novedoso. Pero el sabor del contenido es algo distinto: más dulce en la lengua y amargo en la garganta. Beneath The Eyrie, el séptimo disco de Pixies, puede definirse en términos de paladar. Empieza con una coda oscura con dinámica ochentosa ("In the Arms of Mrs. Mark of Cain"), aunque luego retoman el sonido "pixies" que inspiró a miles de bandas y del que solo ellos, los comandados por Black Francis, conocen la fórmula auténtica.

Con "On Graveyard Hill" el rock indie vuelve a su época de gloria, aunque quizá ya no haya época para esa gloria. ¿A quién le importa? Hay que entender que, si bien el disco no suena disruptivo consigo mismo, logra el efecto único de que no haya bandas con esa idiosincrasia en el mundo. Las letras sí aportan nuevos enfoques. Son oscuras, como algunas canciones ("This Is My Fate") con las que inauguran una etapa de escritura bíblica, un poco más gore de lo normal, aunque sin perder esos tintes psicobilly y surfer que el guitarrista Joe Santiago sabe cocinar como ninguno. En "Bird of Prey" Black canta al estilo recitado de Nick Cave y el traje le queda a la perfección. Es casi la evolución perfecta para una banda que, como dato de color, cuenta con la marplatense Paz Lechantin en bajo y voces.