Viene Morrissey: cuándo salen las entradas a la venta para su show en el Movistar Arena

Hace siete años que no viene Morrissey a la Argentina y la última vez que estaba a punto de visitarnos, su show se reprogramó en primer término y se canceló definitivamente luego.

Moz vino al país por primera vez en 2000, muchos años después de que se consolidara una base firme de seguidores de sus años con The Smiths, una de las bandas fundamentales del rock inglés de los años 80. Desde la llegada del nuevo siglo, nos visitó en seis ocasiones y nos “abandonó” en otras dos oportunidades.

La séptima vez del artista nacido en Manchester hace 66 años tendrá como escenario al Movistar Arena, el próximo 8 de noviembre. Este martes 10 de junio, a las 13, habrá una preventa para clientes del BBVA. La venta general, en tanto, se habilitará el viernes 13 de junio, también a las 13. Los tickets se venderán únicamente a través de movistararena.com.ar.

Es increíble lo que The Smiths logró en poco más de cinco años. Formados en esa ciudad-usina que es Manchester, cuando todavía no se habían acallado del todo las explosiones del movimiento punk y cuando la escena que la relevaría, precisamente conocida como post-punk por beber de la misma fuente, daba sus primeros y seguros pasos, ellos pateaban el tablero.

En ese puñado de años lanzaron cuatro discos de estudio, The Smiths (1984), Meat is Murder (1985), el extraordinario The Queen is Dead (1986) y Strangeways, Here We Come (1987). Una separación en malos términos (tal fue así que es una de las pocas bandas que nunca ensayó un regreso) seguida de una larga y sinuosa carrera solista marcó las décadas posteriores de Morrissey, el joven que creció escuchando y admirando a los New York Dolls y que muchísimos años después sería clave para la reunión de la influyente banda de David Johansen.

Desde la primera vez que pisó con su música un escenario porteño, sus fans argentinos se multiplicaron. Él tuvo gestos inéditos para con ellos, como cantar unas estrogas del hit de Leo García que lleva su nombre.

Esperemos que esta vez sí se produzca el regreso que no pudo ser ni a finales de 2023 ni a comienzos de 2024.