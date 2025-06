Cuándo tocarán los Guns N’ Roses en Huracán como parte de su gira 2025

La noticia sacudió al ambiente del rock local: Guns N’ Roses, una de las bandas más influyentes y convocantes de la historia, confirmó su regreso a la Argentina. La expectativa crece entre los miles de fanáticos que esperan revivir la potencia de sus clásicos y saber los detalles sobre cómo reservar su lugar en el evento.

¿Cuándo y dónde será el esperado show de Guns N’ Roses?

La legendaria banda estadounidense, encabezada por el carismático Axl Rose, se presentará el próximo 17 de octubre en el Estadio de Huracán. Este concierto se enmarca en su gira denominada Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things.

Miles de fans esperan ver la performance de Axl Rose en Huracán John Amis - FR69715 AP

¿Quiénes integrarán la formación y qué se espera del concierto?

El show contará con la presencia de los históricos músicos de los Guns: además de Rose, estarán Slash en la guitarra y Duff McKagan en el bajo. Estos tres integrantes fundadores vienen de causar furor en su reciente paso por Asia y hoy se encuentran de gira por Europa.

Se espera que el grupo, que dejó una huella imborrable en la década del 90, ofrezca un repertorio cargado de sus grandes éxitos y esas canciones que se convirtieron en himnos del rock y marcaron a varias generaciones.

El flyer con el que Guns N' Roses anunció su recorrido por Latinoamérica Guns N' Roses

¿Cómo y cuándo conseguir las entradas para ver a Guns N’ Roses?

La producción del evento está a cargo de DF Entertainment, Ake Music y Mercury Concerts. Las entradas se podrán adquirir en dos oportunidades:

Preventa Exclusiva Banco Nación:

Venta General:

En ambas etapas estarán disponibles en la página oficial de AllAccess. Importante: una vez realizada la compra, se solicitará la verificación de identidad del titular de la tarjeta utilizada para confirmar la validez de las entradas.

Se recomienda a los fanáticos ingresar a la página un poco antes para asegurarse su lugar

Un historial argentino entre el fervor y la polémica

La primera visita de Guns N’ Roses a Argentina en 1992, con dos shows en River Plate, fue un hito, aunque no exento de cierta polémica. El entonces presidente Carlos Menem habría llegado a tildarlos de “forajidos”. Falsos rumores sobre Axl Rose, incluyendo supuestas declaraciones despectivas y la quema de una bandera, fueron desmentidos por el propio cantante en televisión, quien expresó su aprecio por el país.

La relación con el público local se reafirmó en visitas posteriores, como la de 2017 en el Estadio Único de La Plata y el regreso a River Plate en 2022 con la gira We’re F’n Back! Tour. En esta última ocasión, repasaron los clásicos de sus álbumes más icónicos como Appetite for Destruction(1987), GN’R Lies!(1989), Use Your Illusion I y II(1991), The Spaghetti Incident?(1993) y Chinese Democracy(2008), confirmando la atemporalidad de su música.

