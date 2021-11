Violencia, drogas y machismo: cuatro revelaciones impactantes de las memorias de Miguel Bosé

Protagonista de recientes escándalos por su posición negacionista frente a la pandemia , Miguel Bosé decidió mirar hacia atrás y contar él mismo su historia. Por eso, a pocos meses de haber cumplido 65 años lanzó en España y América Latina El hijo del Capitán Trueno, sus memorias. Escrita en Panamá, en donde vive desde que se separó de Nacho Palau -con quien mantiene un litigio abierto por los gemelos que tuvieron- esta autobiografía ofrece una mirada personal e inédita a la vida de un artista que nunca temió incomodar.

Quienes esperen del libro un recuento de sus logros profesionales se llevarán un disgusto: la autobiografía se centra en su niñez, adolescencia y juventud y culmina, justamente, cuando llega su pasión por la música arriba de un escenario. Sin embargo, pasión no falta en este extenso libro, de casi 550 páginas y que ya está disponible en las librerías de la Argentina. Contado en tercera persona, la obra es más un retrato de su familia y de la España de la segunda mitad del siglo XX que un testimonio de su faceta como artista. Así, en sus páginas aparecen nombres como los de Salvador Dalí, Sofía Loren o Pablo Picasso. Aquí rescatamos cinco momentos impactantes de la vida del cantante de los que nunca había hablado con tanta candidez.

La violenta relación de sus padres

Lucía Bosé, una de las caras más bellas del cine italiano Archivo

Bosé es el hijo de una de las parejas que más atención concentró el siglo pasado en España: Luis Miguel Dominguín, el torero más importante de las décadas 1940 y 1950, y Lucía Bosé, una actriz italiana de increíble belleza. La influencia de ambos en Bosé es fundamental. Su padre, al que él llama Capitán Trueno por un cómic que leía de pequeño, era el verdadero prototipo de “macho español”: jefe de familia cuyos deseos se volvían órdenes, sin espacio para la discusión de sus decisiones y en ocasiones impredecibles. Su madre, en cambio, es siempre presentada baja la luz de una fascinación edípica no resuelta: siempre bella y siempre con gracia aunque pocas veces cariñosa.

Sin embargo, el matrimonio de Dominguín con Lucía fue tormentoso y plagado de discusiones violentas . Bosé recuerda cada grito y cada golpe dado a la mesa o a la pared mientras peleaban. Una última y gran pelea detonó la separación definitiva, en la que el torero echó a su mujer de su casa y la obligó a vivir durante varios días dentro de un automóvil, sin dejarla entrar.

Su relación con Pablo Picasso

Pablo Picasso fue un gran amigo de Miguel Bosé en sus últimos años y le dejó muchos dibujos pero ninguno firmado: "No tienen valor porque son de Pablo y no de Picasso, pero lo prefiero así" AFP PHOTO/RALPH GATTI - Archivo

Uno de los pasajes más bellos de El hijo del Capitán Trueno está destinado al íntimo vínculo que Bosé desarrolló con Pablo Picasso, con quien vivió varios veranos y entabló una relación muy cercana y de la que poco se conocía hasta ahora. El artista fue el primero que vio que Bosé tenía un futuro interesante por delante y lo alentó a que no dejara que la hostilidad en su casa lo desanimara.

El gran pintor cubista no es el único nombre que sorprende en estas memorias en las que el cantante hace gala, aunque con modestia, del acceso al mundo del jet set que tenía gracias a su padre y a su madre. Así, l lega a conocer a Ava Gardner en Londres, y entabla una amistad con una de las amantes de su padre, nada menos que la actriz Romy Schneider

Su debut sexual, con un ícono francés

Inoxidable, Amanda Lear sigue siendo un ícono de la belleza europea Charles Platiau - Reuters

Si bien por el recorte temporal del libro, que culmina a finales de los 70 cuando comienza a triunfar en la música, no hay referencias a sus grandes amores, como la conductora española Ana Obregón o el escultor panameño Nacho Palau, sí hay espacio para conocer cómo fue su debut sexual: nada menos que con Amanda Lear, una de las grandes musas de Salvador Dalí.

El encuentro fue justamente en la casa del pintor, en lo que él sospecha que fue un pedido de Dominguín al mismo Dalí. “Yo creo que esto lo urdieron de alguna manera porque mi padre estaba harto de que no ‘catara’ mujer”, asegura en sus memorias.

En el libro también faltan relatos sobre el consumo problemático de drogas, un tópico que le trajo dolores de cabeza este año. Hace unos meses en una entrevista con el periodista Jordi Évole, reveló que en un mismo día había llegado a consumir dos gramos de cocaína junto con éxtasis y marihuana. Su autobiografía no cubre su recuperación, que logró en 2015, pero dijo que llegó solo con un poco de voluntad. “La fuerza está en la mente”, aseguró. Esto encendió las alarmas de las asociaciones de prevención de consumo de estupefacientes pues presenta una imagen distorsionada del arduo proceso de “limpieza” que en muy pocos casos es definitivo.

Las historias de estos amores y estos excesos serán parte de una serie de TV supervisada por el mismo Bosé y que comenzará a filmarse el próximo año, tomando como punto de partida el momento mismo en el que culmina el libro.

Su fracaso “como hombre”

Padre de cuatro niños, Miguel Bosé logró tener la vida que su padre jamás soñó para él Instagram

“Si hubiera tenido la autoestima machacada no hubiera sobrevivido. Ese Miguelito tuvo determinación y resolvió rápidamente los golpes externos que recibía. Mis padres se divorciaron y en la separación, cuando entramos a ese mundo blanco y negro terrible, ni lo pensé y dije: ‘Por lo menos, ya no está mi papá para machacarme’, porque por muchas razones yo no cumplía los requisitos del heredero en aquella España”, confesó Bosé esta semana en la conferencia de prensa que dio a medios de América Latina. En El hijo del Capitán Trueno queda claro que desde muy chico supo que jamás podría ser lo que su padre esperaba de él. De hecho, en una escena muy desgarradora, Dominguín amenaza a las mujeres de su familia con que no traten con cariño desmedido a su hijo, ya que lo están volviendo “un maricón”.

Con solo 11 años, el torero lleva a su hijo a Mozambique para que aprenda a cazar, pero termina con paludismo y, a pesar de estar delirando de fiebre, su padre no lo atiende. Este fracaso de lo que se esperaba del hijo varón de un ídolo como Dominguín lo marcó, pero no parece haberlo desmotivado: “Era un niño sensible y con intereses muy diferentes. Cuando triunfé con mi carrera Dominguín me dijo: ‘Es increíble que de todas las personas que tengo alrededor y dependen de mí, incluso económicamente, haya sido mi hijo quien levantara el vuelo y el único que jamás me ha pedido nada’. Claro, en aquel momento, eso no lo vio, pues tenía que responder a esa cosa odiosa que llaman ‘el qué dirán’”.