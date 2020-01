Volvió Shakira: nueva canción, nuevo look, nueva etapa

El nuevo look de Shakira en su regreso a las plataformas digitales con "Me gusta"

La exitosa cantante colombiana, Shakira, lanzó una nueva canción, "Me gusta". Fiel a la costumbre de estos tiempos -y a su prolífica trayectoria- lo hizo con la participación de otro cantante, el portorriqueño Anuel.

La novedad de la multipremiada artista colombiana radicada en España llega tres semanas antes de su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, en compañía de Jennifer Lopez. Con un look impactante, Shakira no pasa inadvertida y su nueva imagen ya empezó a dividir a la opinión pública. La canción remite en su inicio y en otros pasajes al clásico veraniego de Inner Circle, "Sweat (a lalalala long)" y es un nuevo capítulo en la relación de la colombiana con la música urbana.

"Me gusta" toma dominio público tras una serie de triunfos en la trayectoria de esta estrella colombiana después de un tiempo algo más que alejada de los escenarios para dedicarse a cuidar a sus hijos Milan y Sasha. Durante ese tiempo tuvo un problema con sus cuerdas vocales que también la obligó a posponer shows y tomar mayores recaudos.

Pero poco a poco la cantante, en pareja con el jugador de fútbol Gerard Piqué, fue volviendo a los escenarios. A propósito de relación con Piqué, días atrás volvió a contar que para ella es su su novio, no su marido. ¿Por qué? "El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida: prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", adujo ella.

Como previa del Super Bowl, Shakira participó semanas atrás en el cierre de la nueva Copa Davis de tenis, torneo que ahora organiza una empresa comandada por su marido, perdón, su novio. Y lo hizo repasando sus hits y luciendo en muy buena forma.

En noviembre, en tanto, se presentó la premiere de su largometraje Shakira in Concert: El Dorado World Tour, que se exhibió en muchos cines del planeta una sola noche, antes de su edición en DVD y antes de su estreno en televisión y en la plataforma de streaming de HBO.

Una vida exitosa

En el transcurso de su prolífica carrera, la cantante y compositora colombiana Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial y ganado numerosos premios incluyendo tres Grammy, 11 Latin Grammy y varios World Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard, por nombrar solo algunos. Es la única artista sudamericana en colocar una canción en el número 1 en los Estados Unidos, y cuatro de sus canciones se posicionaron entre los 20 éxitos de mayores ventas de la década pasada.

A la edad de 18 años creó la Fundación Pies Descalzos, cuya labor consiste en proveer educación y alimentación a más de seis mil niños en pobreza extrema en Colombia y expande su trabajo hacia otros países, incluyendo proyectos recientemente iniciados en Haití y Sudáfrica. En octubre de 2011, Shakira fue nombrada miembro de la Comisión Consejera del Presidente Obama sobre Excelencia Educativa para los Hispanos.

Shakira también fue coach de la cuarta y sexta temporada de The Voice, el exitoso reality de competencia vocal de la cadena norteamericana NBC.

Su décimo álbum de estudio, Shakira fue lanzado en 2014. De allí se desprenden exitosas colaboraciones como "Can't Remember to Forget You", con Rihanna y "La La La (Brasil 2014)", con la cual se presentó en la final de Mundial de Brasil.

En 2016, no dudó en animarse con el cine de animación y dar vida a Gazelle en la taquillera película de Disney Zootopia, así también contribuyó en la banda sonora con la canción "Try Everything".

En junio 2016, lanzó su sencillo "La Bicicleta" junto a su coterráneo Carlos Vives. Este tema rompió records y permaneció 18 semanas consecutivas en el puesto número 1 en Colombia. Además, se situó en la primera posición or 13 semanas en España. Su siguiente sencillo, "Chantaje", junto a Maluma, se convirtió en uno de los éxitos más grandes de la música latina con más de 2 mil millones de vistas en YouTube.

En mayo 2017, Shakira lanzó su onceavo álbum de estudio, El Dorado, el cual fue grabado mayoritariamente en español y con el que llegó a Buenos Aires a fines de 2018. Gracias a ese disco obtuvo el Latin Grammy 2017 en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, y el Grammy 2018 por Mejor Álbum Pop Latino, además de estar certificado 14 veces Platino en Estados Unidos.

