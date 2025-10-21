Jesús María 2026 con Cazzu y Ke Personajes: la grilla completa de los artistas, los precios de las entradas y cómo comprarlas

Con once noches de música y jineteada, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirma su edición 60 del jueves 8 al domingo 18 de enero, con figuras populares y clásicos del folklore distribuidos por jornada. La organización publicó la grilla completa por día y abrió la venta de tickets, con opciones de campo y platea y beneficios bancarios vigentes.

La cita es en Jesús María, Córdoba, con acceso por Cleto Peña 82; además de la programación musical, cada noche se suman espectáculos de campo y los campeonatos de jineteada del Festival. La compra de entradas se realiza online o de manera presencial en boleterías del Festival.

Abel Pintos y Luciano Pereyra volverán a tocar en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María en 2026 NOELIA MARCIA GUEVARA/AFV

La programación completa de artistas día por día

A continuación, la programación completa de artistas día por día, según el sitio oficial del Festival.

Jueves 8 de enero

Jairo

Destino San Javier

Los Nombradores del Alba

Damián Córdoba

Nati Pastorutti

Decime Chango

Bien Argentino

Viernes 9 de enero

Los Palmeras

Q’ Lokura

Los 4 de Córdoba

Angelo Aranda

Lautaro Rojas

DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

Abel Pintos

Los Nocheros

Los Herrera

Los Trajinantes

SANT2

Mati Rojas

Domingo 11 de enero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

Piko Frank

Lucas Sugo

Campedrinos

Magui Olave

Lunes 12 de enero

Los Tekis

La T y La M

Ke Personajes

Diableros Jujeños

Kepianco

Ceibo

Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes Instagram

Martes 13 de enero

Sergio Galleguillo

LBC y Euge Quevedo

Juan Fuentes

Carafea

Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

Luciano Pereyra

La K’onga

Nahuel Pennisi

Maggie Cullen

La Callejera

Jueves 15 de enero

Soledad

El Indio Lucio Rojas

Paquito Ocaño

Los Carabajal

Orellana Lucca

Chequelo

Viernes 16 de enero

Chaqueño Palavecino

El Loco Amato

Las Voces de Orán

Cabales y Canto 4

Los Alonsitos

Loy Carrizo

El Chaqueño Palavecino Gentileza El Chaqueño Palavecino

Sábado 17 de enero

Jorge Rojas

Ahyre

Cazzu

Ulises Bueno

Guitarreros

La Clave Trío

Domingo 18 de enero

Los Manseros Santiagueños

Raly Barrionuevo

Dúo Coplanacu

Desakta2

Flor Paz

Simón Aguirre

Ganadores del Certamen de Doña Pipa

Cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas

Campo (general): $45.000 por noche del 9 al 18/1. Apertura (8/1): esquema especial según categorías anunciadas por la organización. Ticket de conservadora: $45.000. Menores: $25.000; Jubilados: $25.000.

$45.000 por noche del 9 al 18/1. esquema especial según categorías anunciadas por la organización. $45.000. $25.000; $25.000. Platea (por día):

9/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000



10/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000



11/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000



12/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000



13/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000



14/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000



15/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000



16/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000



17/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000



18/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000

Cómo comprar y métodos de pago

Online: ingresar a Paseshow, elegir fecha y sector (campo o platea) y completar la compra.

ingresar a Paseshow, elegir fecha y sector (campo o platea) y completar la compra. Presencial: boleterías del Festival (Cleto Peña 82) martes y jueves, de 18 a 21.

boleterías del Festival (Cleto Peña 82) martes y jueves, de 18 a 21. Medios y cuotas bancarias: beneficios y cuotas aplican solo si están publicados por el sitio oficial o la ticketera.

Cuándo y dónde es Jesús María 2026 en Córdoba