Jesús María 2026 con Cazzu y Ke Personajes: la grilla completa de los artistas, los precios de las entradas y cómo comprarlas

La edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore se realiza del 8 al 18 de enero en Jesús María, Córdoba; programación por día confirmada, localidades desde $45.000

Con once noches de música y jineteada, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirma su edición 60 del jueves 8 al domingo 18 de enero, con figuras populares y clásicos del folklore distribuidos por jornada. La organización publicó la grilla completa por día y abrió la venta de tickets, con opciones de campo y platea y beneficios bancarios vigentes.

La cita es en Jesús María, Córdoba, con acceso por Cleto Peña 82; además de la programación musical, cada noche se suman espectáculos de campo y los campeonatos de jineteada del Festival. La compra de entradas se realiza online o de manera presencial en boleterías del Festival.

La programación completa de artistas día por día

A continuación, la programación completa de artistas día por día, según el sitio oficial del Festival.

Jueves 8 de enero

  • Jairo
  • Destino San Javier
  • Los Nombradores del Alba
  • Damián Córdoba
  • Nati Pastorutti
  • Decime Chango
  • Bien Argentino

Viernes 9 de enero

  • Los Palmeras
  • Q’ Lokura
  • Los 4 de Córdoba
  • Angelo Aranda
  • Lautaro Rojas
  • DJ Fer Palacio

Sábado 10 de enero

  • Abel Pintos
  • Los Nocheros
  • Los Herrera
  • Los Trajinantes
  • SANT2
  • Mati Rojas

Domingo 11 de enero

  • Lázaro Caballero
  • Christian Herrera
  • Piko Frank
  • Lucas Sugo
  • Campedrinos
  • Magui Olave

Lunes 12 de enero

  • Los Tekis
  • La T y La M
  • Ke Personajes
  • Diableros Jujeños
  • Kepianco
  • Ceibo
Martes 13 de enero

  • Sergio Galleguillo
  • LBC y Euge Quevedo
  • Juan Fuentes
  • Carafea
  • Jessica Benavidez

Miércoles 14 de enero

  • Luciano Pereyra
  • La K’onga
  • Nahuel Pennisi
  • Maggie Cullen
  • La Callejera

Jueves 15 de enero

  • Soledad
  • El Indio Lucio Rojas
  • Paquito Ocaño
  • Los Carabajal
  • Orellana Lucca
  • Chequelo

Viernes 16 de enero

  • Chaqueño Palavecino
  • El Loco Amato
  • Las Voces de Orán
  • Cabales y Canto 4
  • Los Alonsitos
  • Loy Carrizo
Sábado 17 de enero

  • Jorge Rojas
  • Ahyre
  • Cazzu
  • Ulises Bueno
  • Guitarreros
  • La Clave Trío

Domingo 18 de enero

  • Los Manseros Santiagueños
  • Raly Barrionuevo
  • Dúo Coplanacu
  • Desakta2
  • Flor Paz
  • Simón Aguirre
  • Ganadores del Certamen de Doña Pipa

Cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas

  • Campo (general): $45.000 por noche del 9 al 18/1. Apertura (8/1): esquema especial según categorías anunciadas por la organización. Ticket de conservadora: $45.000. Menores: $25.000; Jubilados: $25.000.
  • Platea (por día):
    • 9/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
    • 10/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000
    • 11/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
    • 12/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
    • 13/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
    • 14/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
    • 15/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000
    • 16/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
    • 17/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
    • 18/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000

Cómo comprar y métodos de pago

  • Online: ingresar a Paseshow, elegir fecha y sector (campo o platea) y completar la compra.
  • Presencial: boleterías del Festival (Cleto Peña 82) martes y jueves, de 18 a 21.
  • Medios y cuotas bancarias: beneficios y cuotas aplican solo si están publicados por el sitio oficial o la ticketera.

Cuándo y dónde es Jesús María 2026 en Córdoba

  • Fechas: del 8 al 18 de enero (11 noches consecutivas)
  • Sede: Cleto Peña 82, Jesús María, Córdoba
  • Acceso: niños de 0 a 4 años ingresan gratis; de 5 a 11 abonan como menor; desde 12, entrada general; espacios VIP con cupos limitados; permitido ingresar conservadora con ticket específico (hasta 34 litros, sin vidrio)
