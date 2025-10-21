Jesús María 2026 con Cazzu y Ke Personajes: la grilla completa de los artistas, los precios de las entradas y cómo comprarlas

La edición 60 del Festival Nacional de Doma y Folklore se realiza del 8 al 18 de enero en Jesús María, Córdoba; programación por día confirmada, localidades desde $45.000
Con once noches de música y jineteada, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María confirma su edición 60 del jueves 8 al domingo 18 de enero, con figuras populares y clásicos del folklore distribuidos por jornada. La organización publicó la grilla completa por día y abrió la venta de tickets, con opciones de campo y platea y beneficios bancarios vigentes.
La cita es en Jesús María, Córdoba, con acceso por Cleto Peña 82; además de la programación musical, cada noche se suman espectáculos de campo y los campeonatos de jineteada del Festival. La compra de entradas se realiza online o de manera presencial en boleterías del Festival.
La programación completa de artistas día por día
A continuación, la programación completa de artistas día por día, según el sitio oficial del Festival.
Jueves 8 de enero
- Jairo
- Destino San Javier
- Los Nombradores del Alba
- Damián Córdoba
- Nati Pastorutti
- Decime Chango
- Bien Argentino
Viernes 9 de enero
- Los Palmeras
- Q’ Lokura
- Los 4 de Córdoba
- Angelo Aranda
- Lautaro Rojas
- DJ Fer Palacio
Sábado 10 de enero
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Los Herrera
- Los Trajinantes
- SANT2
- Mati Rojas
Domingo 11 de enero
- Lázaro Caballero
- Christian Herrera
- Piko Frank
- Lucas Sugo
- Campedrinos
- Magui Olave
Lunes 12 de enero
- Los Tekis
- La T y La M
- Ke Personajes
- Diableros Jujeños
- Kepianco
- Ceibo
Martes 13 de enero
- Sergio Galleguillo
- LBC y Euge Quevedo
- Juan Fuentes
- Carafea
- Jessica Benavidez
Miércoles 14 de enero
- Luciano Pereyra
- La K’onga
- Nahuel Pennisi
- Maggie Cullen
- La Callejera
Jueves 15 de enero
- Soledad
- El Indio Lucio Rojas
- Paquito Ocaño
- Los Carabajal
- Orellana Lucca
- Chequelo
Viernes 16 de enero
- Chaqueño Palavecino
- El Loco Amato
- Las Voces de Orán
- Cabales y Canto 4
- Los Alonsitos
- Loy Carrizo
Sábado 17 de enero
- Jorge Rojas
- Ahyre
- Cazzu
- Ulises Bueno
- Guitarreros
- La Clave Trío
Domingo 18 de enero
- Los Manseros Santiagueños
- Raly Barrionuevo
- Dúo Coplanacu
- Desakta2
- Flor Paz
- Simón Aguirre
- Ganadores del Certamen de Doña Pipa
Cuáles son los precios de las entradas y cómo comprarlas
- Campo (general): $45.000 por noche del 9 al 18/1. Apertura (8/1): esquema especial según categorías anunciadas por la organización. Ticket de conservadora: $45.000. Menores: $25.000; Jubilados: $25.000.
- Platea (por día):
- 9/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
- 10/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000
- 11/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
- 12/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
- 13/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
- 14/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
- 15/1: Platea A $180.000; Platea B $150.000
- 16/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
- 17/1: Platea A $200.000; Platea B $170.000
- 18/1: Platea A $150.000; Platea B $120.000
Cómo comprar y métodos de pago
- Online: ingresar a Paseshow, elegir fecha y sector (campo o platea) y completar la compra.
- Presencial: boleterías del Festival (Cleto Peña 82) martes y jueves, de 18 a 21.
- Medios y cuotas bancarias: beneficios y cuotas aplican solo si están publicados por el sitio oficial o la ticketera.
Cuándo y dónde es Jesús María 2026 en Córdoba
- Fechas: del 8 al 18 de enero (11 noches consecutivas)
- Sede: Cleto Peña 82, Jesús María, Córdoba
- Acceso: niños de 0 a 4 años ingresan gratis; de 5 a 11 abonan como menor; desde 12, entrada general; espacios VIP con cupos limitados; permitido ingresar conservadora con ticket específico (hasta 34 litros, sin vidrio)
