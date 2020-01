Zeta Bosio sobre la gira Gracias Totales-Soda Stereo: "Buscamos celebrar a Gustavo Cerati, no reemplazarlo" Fuente: AP - Crédito: Natasha Pisarenko

El 29 de febrero comienza la esperada gira Gracias Totales Soda Stereo encabezada por Charly Alberti y Zeta Bosio con la que recorrerán más de una docena de ciudades de América. "Buscamos homenajear y celebrar la figura de Gustavo Cerati, nunca reemplazarlo, él es irreemplazable", dijo el bajista al dar más detalles sobre el tour que se extenderá hasta mayo de este año.

"El show es un viaje audiovisual por nuestra historia, no de forma lineal, pero sí de manera impactante porque la pantalla nos permite tener de forma presencial a artistas que grabaron su participación en otro lugar del mundo, y que según la ciudad estarán en video o en vivo", detalló Alberti acerca de la participación de los 14 músicos invitados a la celebración de la banda y de la figura de Cerati.

"Nosotros necesitábamos lo que los invitados también querían: estar de alguna manera en todos los shows de la gira, porque la realidad es que la gran mayoría de ellos están en sus propias giras", explicó Alberti.

"A cada ciudad le das una noche única y preferimos hablar de celebración porque está hecho con alegría, en ningún momento esto es un bajón", sumó Zeta sobre la posibilidad que les da la tecnología y la buena predisposición de sus colegas de distintas latitudes.

Zeta Bosio y Charly Alberti iniciarán la gira Gracias Totales Soda Stereo el 29 de febrero, en Bogotá Fuente: Archivo - Crédito: Santiago Filipuzzi

Gustavo Santaolalla, Julieta Venegas, Benito Cerati, Rubén Albarrán, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Chris Martin, Draco Rosa y Fernando Ruíz Díaz son algunos de los artistas que serán parte de Gracias Totales Soda Stereo.

Cómo surgió la idea del tour

Zeta y Charly relataron que la idea del tour surgió cuando volvieron a trabajar juntos para remezclar las canciones de Soda Stereo para el show Séptimo día, del Cirque du Soleil. " Gracias Totales... nació como fruto del trabajo. Se nos ocurrió con Charly ponernos a tocar juntos sobre las cintas con las partes de Gustavo y eso nos empezó a gustar y lo hacíamos para pasarla bien. Cuando terminó el trabajo del Cirque du Soleil nos empezamos a extrañar. Gracias Totales... es una oportunidad importante para volver a hacer sonar nuestras canciones y homenajear a nuestro amigo que no está".

Para Alberti se trató de un proceso gradual: "Después del impacto inicial de trabajar juntos en Séptimo día, comprendiendo que Gustavo no iba a estar más con nosotros, empezamos a disfrutar lentamente el reencuentro con nuestra música".

En cuanto a las piedras en el camino que encontraron a la hora de planear un nuevo show de la banda, Zeta dijo: "La primera dificultad que tuvimos es que nos faltaba un frontman al no estar Gustavo. La dificultad es la ausencia de nuestro líder, director, cerebro... esto era una trinidad fantástica que funcionaba como un organismo".

Fue entonces cuando pensaron en sumar más artistas. "Es como un renacimiento en un punto -explicó Zeta-. Juntarnos en la sala con amigos a tocar esta música es la mejor forma de recordarlo, entonces pensamos en cosas que podíamos transmitir a través de imágenes. Teníamos la sensación de querer rodearnos de viejos amigos para que el camino sea más fácil. La idea de reemplazarlo a Gustavo no está nunca, es irreemplazable".

Alberti sumó: " Gracias Totales... es un homenaje a nuestra historia y a nuestro público, pero es una celebración porque vamos a volver a cantar juntos y está hecho desde un lugar de respeto a nuestra historia, a nuestra música y a Gustavo". Además, recalcó que pensaron junto con Zeta una manera para que la ausencia de Cerati fuera "ocupada de manera respetuosa".

La última vez

Tanto Zeta como Alberti coinciden en que esta gira no volverá a repetirse en el futuro. "Esa sensación de última vez siempre me gustó, acá también, porque la última vez está cada vez más cerca", bromeó el bajista.

En tanto, Alberti comentó: "Yo creo que la gente tiene que ver Gracias Totales... porque es algo único que no va a volver a pasar, hoy es un milagro estar todos juntos en un lugar celebrando estas canciones (..) Creo que es la última vez que se va a ver a Soda en vivo. Mis brazos no me acompañan demasiado, no es que ya no voy a tocar más, pero no sé si puedo hacer tours tan largos y creo que con esta gira damos por cerrada una carrera y una historia fabulosa de manera respetuosa y que a la gente le va a agradar".

Bogotá (Colombia), será la primera parada del tour a finales de febrero. Tras una serie de actuaciones en marzo por Lima (Perú), Asunción (Paraguay), Tijuana, el DF y Guadalajara (en México), los grandes hits de la banda sonarán en el doble show que se celebrará en el Campo Argentino de Polo los días 21 y 22 de ese mes.

La ruta continuará luego por Casa de Campo (República Dominicana), San José (Costa Rica) y Ciudad de Panamá (Panamá), para desembarcar a mediados de abril en Estados Unidos. Allí se realizarán conciertos en Nueva York, Miami, Houston y Los Ángeles, antes del cierre final de la gira, que se celebrará en Santiago de Chile el 14 de mayo.

Los tickets para los citas en Buenos Aires pueden adquirirse a través de la plataforma www.areaticket.com.ar-único canal oficial autorizado- y a través de sus puntos de venta.