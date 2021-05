Nacha Guevara reveló cómo fue el incómodo reencuentro con su padre a sus 46 años

Nacha Guevara estuvo como invitada a PH: Podemos hablar (Telefe), donde habló sobre el tardío reencuentro con su padre, al que conoció recién cuando ella tenía 46 años.

“Nací en una familia muy humilde y completamente disfuncional -aseguró-. Mis padres se separaron cuando yo tenía 6 meses”. Además, hizo especial hincapié en que cuando era solo una niña, de 10 u 11 años, ella anhelaba ver a su progenitor pero él rechazó de plano la idea.

Nacha relató que finalmente conoció a su padre a los 46 años, pero que el vínculo no prosperó. “Cuando volví del exilio hice una gira en Mar del Plata, él vivía en Mar del Plata. Un lunes, yo me desperté con fiebre y me di cuenta que era porque yo estaba enojada con él y tenía que conocerlo ese día. Y fui. Mi hermana me acompañó hasta la puerta. Entré a un lugar abandonado, sucio, feo y desagradable. Ahí le dije todo lo que no había dicho. No lo afectó ni lo desafectó”.

Sin embargo, aclaró que “hizo una tarea de padre acelerada”. “Le pedí que me tuviera a upa, que me llevara a comprar un helado y que me llevara a la plaza. Lo hizo con total indiferencia. Esta relación terminó el domingo posterior, cuando cambió de nombre el departamento para que yo no vaya a usurparlo. Ahí terminó todo”, concluyó la artista.

LA NACION