Nacho Castañares reveló la verdad sobre su intimidad con La Tora en la casa de Gran Hermano

escuchar

Tras dos meses de la finalización de Gran Hermano (Telefe), hay algunas preguntas respecto a la convivencia que quedaron sin responder para la audiencia, o que se descree de su respuesta. Una de ellas es sobre la intimidad de Juan Ignacio “Nacho” Castañares y Lucila “La Tora” Villar, una de las parejas que se conformó en el juego, y continuó con su amor fuera de la casa. El joven terminó con las especulaciones, al responder con argumentos esta incógnita.

Nacho Castañares se llevó el segundo puesto del reality, que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio. Además de haber conseguido la gran popularidad y fama por la que entró al juego, el joven de 20 años conoció dentro de la casa a La Tora con quien mantuvo un vínculo amoroso y, que contrario a las especulaciones del público, su amor sigue vigente fuera de la casa.

El amor entre Nacho y La Tora nació en la casa de GH (Captura video)

Fue en torno a esta relación que se crearon rumores, ya que mientras que otras parejas se mostraron intimando dentro de la casa, ellos no. En principio, se habló acerca de un “cuidado” por parte de la producción para no revelar estos momentos de Nacho y Lucila. Sin embargo, en varias ocasiones ya fuera del reality, ambos afirmaron que no tuvieron relaciones sexuales durante su estadía en la casa de Gran Hermano.

Sin embargo, pocos creen en esta versión ya que en diversas ocasiones se les pidió el consentimiento, un gesto que debían realizar los involucrados para dar el “okey” al momento de tener relaciones; esta medida se tomó luego de una violación durante Gran Hermano España. Pero fue el propio joven quien reveló que se trató de una decisión en conjunto, y explicó que fue puntualmente para cuidar sus imágenes. “Me daba pudor saber que estaba mi familia mirando. Son cosas que quedan grabadas para siempre”, indicó en la reciente entrevista que brindó para LAM (América).

Nacho Castañares reveló lsi tuvo sexo o no dentro de GH

En la misma línea, aseguró que desde un primer momento supo que en lo que durara el reality estaba dispuesto a no tener relaciones sexuales. “Te sentís inhibido. A veces lo pensaba (tener relaciones) pero a mí me pesaba más que mi familia estaba mirando. Ya que mi abuela no estaba muy de acuerdo que entre, que después le manden un: ´Mirá que hizo tu nieto anoche’. No, no”, detalló. Las palabras del subcampeón del reality generó los halagos por parte de las “angelitas”, puntualmente de Yanina Latorre quien señaló que era un ejemplo para los jóvenes.

Pero también, Nacho dejó en claro que “recuperó” el tiempo con su novia, tras la salida de la casa, con quien se encuentra muy bien, siendo muy compinches y apostando a su amor. Actualmente, la pareja también comenzará un nuevo proyecto laboral en conjunto, junto a sus dos excompañeras de Gran Hermano, Daniela Celis y Julieta Poggio. El cuarteto estrenará el 29 de mayo su programa Fuera de joda, un ciclo de streaming en Twitch de lunes a jueves a las 19 h por el canal de Telefe.

LA NACION