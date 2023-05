La furia de Alfa de Gran Hermano por el exabrupto que le gritaron en la calle: “No me lo voy a bancar de nadie”

escuchar

La última emisión de Gran Hermano (Telefe) dejó para el mundo del espectáculo nuevos integrantes y sin dudas uno ellos es Walter “Alfa” Santiago, quien dentro del reality dio qué hablar por su personalidad e hizo lo propio una vez fuera de la casa. La gran popularidad que ganó le dio gratos momentos, pero recientemente protagonizó una desagradable escena al recibir insultos por parte de un joven en la calle. Todo ocurrió mientras esperaba para avanzar con su auto.

“Les cuento antes de que empiecen a hablar, de que se viralice o que lo pasen”, introdujo Alfa en una transmisión en vivo por Instagram con la que expuso un video grabado por un tercero pero que lo tiene como protagonista. Allí se lo ve en medio de la calle, en una fila de autos -que esperaban para avanzar- en un claro escenario de discusión con un conductor.

Alfa de Gran Hermano protagonizó una pelea callejera

Ante las imágenes, el ex hermanito decidió aclarar los hechos ante una posible difamación. “Hoy venía circulando muy tranquilo por Avenida del Libertador escuchando música, a 50 ó 60 km por hora. En un momento se me pone una camioneta al lado y me dicen ‘Alfa’. Lo miro, lo saludo. Y el que iba de acompañante me dice: ‘¡Viejo p...!’. Y aceleraron”, explicó.

De acuerdo con las declaraciones de Alfa, al escuchar estos insultos decidió bajar de su auto para pedirle explicaciones a quien lo agredió. “Ahí arrugaron los dos. Iban dos en la camioneta. Los dos arrugaron. Se quedaron mirando. ‘No, no, yo le dije a él, yo le dije a otro, yo le dije lo que pasaba’”, los parafraseó e indicó que cualquier persona que dice algo se tiene que hacer cargo de sus palabras. Cabe destacar que la tensa situación de violencia verbal no escaló a una pelea física.

Alfa se peleó en una vía pública con dos jóvenes que lo insultaron (Captura Instagram @alfa_walter)

Acto seguido, continuó con su furioso descargo: “Yo por más que sea una persona pública, que me conozcan, no me voy a bancar que me puteen, que me digan ‘viejo put...’ o que me digan lo que sea en la calle. ¿Está claro? ¿Está muy claro? No me lo voy a bancar de nadie. No me lo voy a bancar nunca. Si me decís: ‘Viejo pu…’. ¡Bancatela vos!”.

Hace unos días, Alfa vivió un tenso ida y vuelta con un fanático llamado Alexis Acevedo, quien compartió un video en TikTok en el que se lo ve al exparticipante muy molesto cuando le pidió sacarse una foto.

Un joven se encontró con Alfa y el exhermanito no reaccionó como esperaba

“Gracias, un agrandado el tipo”, se lo escucha decir al joven. La respuesta de Alfa fue inmediata: “No, agrandado no, estoy hablando, ¿qué querés?”. Mientras el hombre se mostraba enojado, Alexis se alejó al gripo de “Agrandado”. “Encima que se hace rogar, se enoja”, cerró con gran molestia y desilusión por la inesperada reacción del ex hermanito. Rápidamente, el video se viralizó y causó gran repudio e las redes sociales.

