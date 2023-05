Nacho fue a LAM, se enfrentó a Coti y no pudieron aguantar la risa al recordar un cruce en Gran Hermano

escuchar

Este viernes por la noche, Nacho Castañares, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), tuvo un mano a mano en los sillones de LAM (América) con Ángel de Brito y sus panelistas. Una de ellas es la flamante incorporación Coti, con quien tuvo varios encontronazos durante el reality y la entrevista fue el momento ideal para recordar cada una de las peleas.

El participante, que llegó a la final y terminó en el segundo puesto en la última edición del reality, pasó por las punzantes preguntas del programa de espectáculo y en un momento del mano a mano, el conductor le consultó con quiénes mantiene contacto de la casa.

Nacho y Coti recordaron su paso por Gran Hermano (Telefe)

“Con la gran mayoría. Por suerte tengo muy buena relación con todos porque quise separar lo que era el juego del afuera”, respondió y agregó que se junta a comer con Mora, Lucila, Thiago, Daniela, Julieta y Marcos, aunque sigan los conflictos entre varios afuera de la casa. “Yo la sentaría a Coti y la sentaría a Juli Poggio”, explicó.

Ese comentario fue el pie ideal para que Coti tomara la palabra. “¿Vos te sentiste en algún momento muy fuerte?, ¿y alguna vez al revés?”, consultó y su excompañero contestó: “De sentirme que me iba de la casa no, pero sí tenía esa incertidumbre de que podía pasar cualquier cosa, sobre todo, en los días de las placas. Después de sentirme fuerte fue la seguidilla de semanas que no iba a placa. Ahí dije ‘por algo no estoy yendo”.

De Brito le consultó a la angelita por qué creyó que Nacho llegó a la final y ella explicó: “Para mí él se supo adaptar de manera increíble. Pensar que él comenzó con ‘los monitos’ y se fueron de a uno. Él se juntaba con alguien y a la semana esa persona se iba. Entonces era decir ‘Nacho no se va porque siempre hay una persona más odiada’”.

Nacho quedó segundo en la última edición de Gran Hermano (Telefe)

Tras su comentario, el conductor pidió el clip de los encontronazos que tuvieron Nacho y Coti dentro de la casa. El que más hizo reír a las panelistas fue la discusión por la cantidad de queso rallado que se servía la correntina a la hora de comer o el flan con dulce de leche que se comía por las noches.

Otro de los momentos que generó risas fue cuando Coti conversaba con alguien dentro de la habitación y hablaba mal del invitado de la noche. “Nacho fue una re mala persona y estuvo a punto de irse con Agustín. Eso no me lo voy a olvidar y yo no voy a ser tan estúpida de olvidarme de una persona que sé que se puede ir y se viene salvando de pe...”, manifestó la participante con preocupación.

El tape terminó con un recopilatorio de acusaciones por parte de los dos a espaldas de sus adversarios, lo que expuso lo mal que se llevaron Nacho y Coti durante su estadía en la casa más famosa del país. “Cómo panquequeaste recién. Me pusiste vocecita de mosquita muerta y vos jugabas a eliminar al enemigo”, concluyó Ángel de Brito para las risas de todos.

LA NACION