Nacho Castañares le reveló a Julieta Poggio uno de sus secretos mejor guardados de Gran Hermano: “Fui yo”

Los exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) se encuentran de recorrida por distintos programas de televisión y también en los streamings más reconocidos de las redes sociales. Con el objetivo de contar viejas anécdotas, quien se sinceró de manera brutal con Julieta Poggio fue Juan Ignacio “Nacho” Castañares al revelar que fue el autor del robo de los chocolates que la actriz tenía en su cajón.

La reacción de Julieta al enterarse de que Nacho le robaba los chocolates

En diálogo con Biri Biri, el streaming comandado por Stéfano “Yeyo” de Gregorio, Nacho y Poggio se confesaron ante el panel y contaron las anécdotas más divertidas de su convivencia en Gran Hermano. No fue hasta que el conductor hizo una pregunta que incomodó a los invitados y expuso al subcampeón del reality sobre un peculiar hecho. “¿Había algún pillo que se hacía el bolu*** y escondía algo?”, cuestionó.

En ese instante, Julieta Puente, colega de Yeyo, señaló: “Lo veíamos todo. Veíamos los cajones llenos de chocolates que él robaba de tu cajón”. Luego del señalamiento, Nacho contó la verdad y manifestó sus motivos. “Yo te robé… ¿te acordás el cajón donde tenías los chocolates con gomitas que fueron desapareciendo? Bueno, había sido yo”, esbozó.

“Todos me robaron. Una vez tenía un chocolate ahí guardado en un envase, me lo robaron. Tenía un choripán guardado en el microondas escondido en un papel, me lo comieron. No podías dejar nada”, comentó Julieta con un rostro de furia. En tanto, Nacho entre risas se justificó, ya que su compañera comía los chocolates de a poco y que en muchas ocasiones los dejaba a la vista del resto. Al concluir con el tema, Poggio, quien recibió el apoyo de la panelista y el conductor, insistió con un tono de enojo: “¿Por qué me tenías que robar?”.

