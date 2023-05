Shakira presentó públicamente a su sobrina, mostró cuál es su talento y la llenaron de elogios: “Hará maravillas”

escuchar

Instalada en Miami, Shakira vive una nueva vida, rodeada de su familia y amigos, que le brindó su basta carrera en la música. Si bien pareciera que los problemas con Gerard Piqué aún no terminaron tras la escandalosa separación, la barranquillera se muestra feliz en las redes sociales, con el gran cambio. Tanto es así que la cercanía con sus seres queridos sorprende al mundo, ya que hasta el momento poco se sabía sobre su clan. Recientemente, presentó a Isabella Merebak, su sobrina que conquista con el arte.

“Con mi sobrina Isabella Mebarak @isabellamebarak anoche en su exhibición en Miami. Al fondo “Amerikkkan” su obra protesta sobre Black Lives Matter. One of my fav (Una de mis favortitas)”, escribió Shakira en sus redes sociales, junto a una imagen en la que se la ve con la joven, ambas muy sonrientes. Aunque de acuerdo al apellido de la artista, se supo que se trata de su sobrina por parte paterna, no especificó hija de cuál de sus nueve hermanos es.

Shakir presentó a su sobrina, Isabella (Captura Twitter @shakira)

Tal como lo mencionó la cantante, Isabella también es artista y no se trata de la primera vez que la menciona en sus redes sociales por sus trabajos, ya que es ilustradora y diseñadora de moda. Semanas atrás, dio a conocer que la joven de 24 años fue la encargada de ilustrar la ya popular frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, palabras que lanzó Shakira en la ZRP Music Sessions #53, en la que refiere a los detalles de su separación de Gerard Piqué, y que se convirtió en un mantra femenino que ya aparece en remeras y buzos.

Isabella Merebak ilustró la frase "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" (Captura Instagram @shakira)

Lo cierto es que hasta el momento el rostro de esta talentosa joven era un tanto desconocido y la publicación que realizó su tía la catapultó en Twitter e Instagram, aunque no en TikTok donde se muestra como una de las influencers del momento. Allí sus videos de bailes y del proceso de su arte se viralizan rápidamente. Además, se muestra como una amante de la moda y no duda en jugar con sus looks y aspecto físico, al lucir diversos cortes de cabello y colores en su pelo.

Isabella Merebak, la sobrina de Shakira en TikToK

No obstante, la publicación de Shakira generó gran repercusión por el gran parecido físico entre sobrina y tía, pero sobre todo respecto al trabajo de la joven, por la que recibió diversos halagos al representar un tema tan importante en la comunidad de Estados Unidos, donde la represión a la comunidad negra es en gran escala. Tal es así que se necesitó crear un movimiento - Black Lives Matter- para recordar que “la vida de los negros importan”. En este lema se apoyó Isabella para su nuevo proyecto laboral, que se lleva todos los aplausos.

Isabella fue halagada en redes sociales (Captura Twitter)

“Guau, ¿una obra de arte de protesta sobre Black Lives Matter presentada en una exposición de Miami? ¡Eso es increíble! Estoy seguro de que hará maravillas con la opresión sistémica y la brutalidad policial que enfrenta la comunidad negra”; “No puedes estar más bella reina, y felicidades a la sobrina, el talento viene de familia, enhorabuena”; “Que importante mensaje” y “Hermosas y talentosas”, fueron algunos de los mensajes en Twitter para ambas.

LA NACION