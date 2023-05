Julieta Poggio reconoció la mala relación que tiene con dos de sus excompañeros de Gran Hermano: “Caretearla nunca”

escuchar

A casi dos meses de la finalización de Gran Hermano 2022 (Telefe), las internas entre los participantes siguen más que vigentes que nunca. Los diversos enfrentamientos que se generaron dentro de la casa, por la convivencia y las distintas estrategias de juego, no se disiparon luego de terminado el reality. Así lo dejó en claro Julieta Poggio al hablar de sus excompañeros, Coti Romero y Agustín Guardis, y revelar por qué prefiere mantenerse alejada de ellos, a diferencia de otros “hermanitos”.

Julieta es una de las participantes que adquirió gran popularidad y se ganó el cariño del público tras llegar a ocupar el trío de finalistas del juego. Su futuro laboral tras el reality promete grandes proyectos y así lo está atravesando, con intensidad y felicidad. Algunos de sus compañeros, viven su misma realidad y este fue el motivo que la llevó a hablar de Coti Romero, que junto a su novio Alexis “el Cone” Quiroga, fueron convocados para el Bailando (América), que tendrá su debut en la pantalla en julio.

Constanza se sumó como angelina en LAM y estará como participante en el Bailando (Foto Instagram @cotyrommero)

Consultada en LAM (América) por el presente laborar de quien fuera su amiga y posterior “enemiga” en el juego, la influencer fue terminante: “La verdad que me pone contenta que todos tengamos trabajo, que cada uno haga lo que le gusta y siga sus sueños. La felicito”, señaló Poggio. Su acotada respuesta no pasó desapercibida para Ángel de Brito, quien remarcó su fría opinión. “No te la fumás ni un poquito. Me encanta igual, cuando no caretean, a mí me gusta”, le dijo el conductor a Julieta. Y ella replicó: “Careta, nunca”.

Julieta Poggio apuntó contra Coti Romero y Agustin Guardis

Acto seguido, fue consultada también por la mala relación que tiene con Agustín Guardis. Fiel a su estilo, la actriz y bailarina fue muy sincera. “La verdad que a Agustín no le perdono todo lo que me hizo. No puedo olvidar todos esos clips que vi al salir, así que bueno, no me voy a cansar de decirlo porque fue muy feo para mí ver todo eso. Yo le deseo el bien a todos, que tengamos trabajo y que a todos nos vaya bien. Pero caretearla nunca”, respondió tajante, en clara referencia a los comentarios -durante el juego- de su excompñaero sobre el deseo que sentía por ella, destinándole palabras muy subidas de tono. En ese entonces, ella remarcaba la incomodidad que sentí con él y mantiene el mismo sentimiento.

Agustín mantiene una gran presencia en redes sociales (Foto Instagram @agustinguardis)

En la misma línea, señaló que por el mismo motivo mantiene una distancia con Coti. “Con ella no quedé mal por el caretaje en el juego, sino que también fue por los clips que vi, de cuando todavía éramos amigas”, indicó al recordar que recibió una traición estratégica por parte de quien era su compañera, pero la decepción aumentó cuando conoció detalles de sus movimientos de juego, una vez fuera de la casa.

Julieta, Romina y Daniela lanzan su nuevo emprendimiento (Foto Instagram @poggiojulieta)

Pero no todo es mala onda entre los exparticipantes, recientemente Julieta, Daniela Celis y Romina Uhrig demostraron que la gran amistad entre ellas que nació dentro de la casa sigue intacta y anunciaron que lanzarán Fit Girls, una plataforma online para enseñar rutinas de ejercicios. “Esto va a ser una bomba”, anticipó en Instagran la finalista del reality, junto a una imagen en la que está ejercitando junto a sus amigas.

LA NACION